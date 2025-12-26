Hodeco hoàn tất chào bán gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-12-2025 - 11:59 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 25/12, Hodeco đã phân phối toàn bộ gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001 cho 4.875 nhà đầu tư. Qua đó công ty huy động được gần 500 tỷ đồng để cơ cấu nợ.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 409/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/10/2025.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 25/12, Hodeco đã phân phối toàn bộ gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001 cho 4.875 nhà đầu tư. Trong đó, 4,91 triệu trái phiếu được phân bổ cho 4.862 cá nhân và 85.614 trái phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư tổ chức.

Trái phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý I-II/2026. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Sau khi trừ đi chi phí, Hodeco thu ròng 498,7 tỷ đồng sau đợt chào bán. Số tiền này được dùng để cơ cấu nợ của công ty.

Số lượng cổ phiếu nói trên bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 2 đợt. Đợt 1 thực hiện chuyển đổi 40% lượng cổ phiếu sau 01 năm phát hành. Đợt 2 chuyển đổi lượng còn lại vào ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 tức mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Sau đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, tổng nợ phải trả của HDC tăng lên mức 3.488 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu tăng từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/11, Hodeco đã hoàn tất phân phối 21,39 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn phát hành gồm 150 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 64 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất đợt phát hành, Hodeco tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ gần 178,4 triệu cổ phiếu lên gần 199,75 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.784 tỷ đồng lên gần 1.997,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Hodeco mang về doanh thu thuần 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do mảng kinh doanh bất động sản sụt giảm tới 87%, chỉ mang về hơn 8 tỷ đồng. Doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng 26% nên lãi gộp chỉ còn hơn 17 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính kỳ này ghi nhận hơn 700 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ hơn 2 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là khoản lãi bán cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với hơn 696 tỷ đồng. Nhờ vậy, Hodeco báo lợi nhuận sau thuế kỷ lục gần 539 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hodeco mang về doanh thu thuần hơn 281,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 775 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 36 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 610,4 tỷ đồng, gấp 9,4 lần.

Theo Hà Ly

