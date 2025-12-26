Chương Dương Corp muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại một công ty con

CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phê duyệt chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Chương Dương E&C.

Theo đó, Chương Dương E&C có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, toàn bộ do Chương Dương Corp sở hữu tính đến ngày 10/12/2025.

Chương Dương Corp sẽ chuyển nhượng 100% phần vốn góp nêu trên với giá không thấp hơn 62 tỷ đồng, giao dịch dự kiến được thực hiện trước ngày 31/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận.

Đồng thời, Chương Dương Corp ủy quyền Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng vốn tại Chương Dương E&C và quyết định bãi nhiệm chức danh Chủ tịch, Người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp này sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Được biết, Công ty TNHH Chương Dương E&C được phê duyệt thành lập theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT-CDC ngày 24/6/2022 của Chương Dương Corp, hoạt động chính là thi công xây dựng công trình.

Trước đó, công ty này đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 1/11/2023 với thời hạn là 12 tháng theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT của Chương Dương Corp. Tuy nhiên, sau đó đã được khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày 10/3/2024.

Trong một diễn biến khác, mới đây HĐQT của Chương Dương Corp đã phê duyệt phương án hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)- Chi nhánh Sài Gòn và sử dụng tài sản đảm bảo của công ty và/hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng này.

Cụ thể, hạn mức bảo lãnh của Chương Dương Corp tối đã là 250 tỷ đồng. Trong đó gồm hạn mức bảo lãnh dự thầu 10 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh tạm ứng/bảo lãnh thực hiện hợp đồng tối đa 120 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh bảo hành tối đa 20 tỷ đồng và hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng tối đa 100 tỷ đồng.

Chương Dương Corp muốn sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên nhằm mục đích phát hành bảo lãnh, phát hành xác nhận cung cấp tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty.

Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng là 24 tháng kể từ ngày MB phê duyệt. Nguồn thanh toán/trả nợ được lấy từ hoạt động kinh doanh của công ty và các nguồn thu khác.

Bên cạnh đó, Chương Dương Corp cũng thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của công ty tại ngân hàng.