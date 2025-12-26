Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/12/2025

Tin doanh nghiệp

TVS – Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt : Ngày 06/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

NTP – Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong : Ngày 13/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 20/01/2026.

CX8 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 : Ngày 12/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 1% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 100 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 26/01/2026.

SVC – CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn : Hủy ngày đăng ký cuối cùng 26/12/2025 để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 theo thông báo trước đó, theo đề nghị của doanh nghiệp.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTP – Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Chủ tịch HĐQT Trần Công Thành đã bán 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra từ 17/12/2025 đến 23/12/2025.

CTP – Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Văn Tịnh đã bán 68.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 23/12/2025.

CTP – Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Trưởng Ban kiểm soát Trần Mạnh Linh đã bán 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 23/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMX – Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân : CTCP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đăng ký mua 100.000 CP nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 29/12/2025 đến 27/01/2026.

GMX – Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân : CTCP Đầu tư Gia Thy đăng ký mua 100.000 CP nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 29/12/2025 đến 27/01/2026.

HUT – Công ty cổ phần Tasco : CTCP Chứng khoán Quốc Gia đăng ký bán 3.500.000 CP nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/12/2025 đến 23/01/2026.