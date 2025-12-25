Thị trường tiền số hôm nay, 25-12: Nhà đầu tư Bitcoin đang tranh thủ xả lỗ

Tối 25-12, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng gần 0,5% trong 24 giờ qua, lên mức 87.549 USD.

Ethereum và Solana chỉ tăng nhẹ 0,02%, lần lượt giao dịch quanh mốc 2.931 USD và 122 USD. Ngược lại, BNB và XRP giảm hơn 0,5%, xuống còn 836 USD và 1,8 USD.

Theo Cointelegraph, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 175 triệu USD vào ngày Giáng sinh. Đây là kênh đầu tư cho phép nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin thông qua thị trường chứng khoán thay vì trực tiếp nắm giữ tài sản số.

Đáng chú ý, hoạt động bán ra của các tổ chức tài chính vẫn tiếp diễn trong kỳ nghỉ lễ, khi Phố Wall chưa đóng cửa. Dòng tiền rút ròng kéo dài đến phiên giao dịch cuối cùng trước Giáng sinh, đạt 175,3 triệu USD.

Bitcoin đang giao dịch tại 87.549 USD Nguồn: OKX

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, các quỹ Bitcoin tại Mỹ liên tục ghi nhận dòng tiền rút ra, với tổng giá trị lên tới 825,7 triệu USD.

Một số ý kiến trên thị trường cho rằng nhà đầu tư đang bán các tài sản thua lỗ để tối ưu nghĩa vụ thuế trước khi năm tài chính kết thúc. Hoạt động này thường mang tính ngắn hạn và có thể sớm chấm dứt.

Ngoài ra, các sự kiện liên quan đến hợp đồng mua bán theo thời hạn cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Dữ liệu thị trường cho thấy giá Bitcoin thường giảm trong các phiên giao dịch tại Mỹ, phản ánh nhu cầu mua từ nhà đầu tư Mỹ đang suy yếu.

Trong khi đó, châu Á được nhận định là khu vực mua vào tích cực hơn, phần nào bù đắp cho lực cầu suy giảm từ Mỹ. Tuy nhiên, việc Mỹ bán ròng vẫn là rào cản khiến Bitcoin khó bứt phá trong ngắn hạn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng dòng tiền rút ra không đồng nghĩa thị trường đã tạo đỉnh. Dòng tiền hiện được xem là đang đứng ngoài quan sát và có thể quay trở lại khi thị trường ổn định hơn, mở ra khả năng hình thành xu hướng tăng mới trong thời gian tới.