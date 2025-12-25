Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

25-12-2025 - 22:15 PM | Thị trường chứng khoán

Hai ngày sau khi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc, Sacombank thông báo đổi logo.

Ngày 25-12, Sacombank tiếp tục thông tin về việc thay đổi nhận diện thương hiệu.

Theo Sacombank, việc thay đổi logo nhằm khẳng định một giai đoạn phát triển mới về chiều sâu, chuẩn mực và bền vững. Với logo, tên thương hiệu "SACOMBANK" được trình bày bằng chữ in hoa, nét chữ chắc khỏe, cân đối, tạo cảm giác ổn định và tin cậy. Đây là những giá trị cốt lõi của một tổ chức tài chính đang bước vào giai đoạn vận hành chín muồi.

Điểm nhấn trung tâm của logo là chữ "S" cách điệu, đặt trong một vòng tròn khép kín. Đây là chữ cái đầu của Sacombank, gợi nhắc trực diện đến tên thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ khách hàng, thể hiện sự stability (ổn định), sustainability (bền vững) và success (thịnh vượng).

Việc đổi logo được Sacombank tiến hành sau khi thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University - Mỹ). Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông đã lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới tại Sacombank với ông Nguyễn Đức thụy làm Quyền Tổng giám đốc - Ảnh 2.

Logo mới của Sacombank

Từ tháng 4-2021, ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LPBank, sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 12-2022 đến cuối năm 2025.

Hiện Sacombank đang trong bối cảnh hoàn thiện đề án tái cơ cấu, tập trung giảm tỉ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng; đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.

Diễn biến mới tại Sacombank với ông Nguyễn Đức thụy làm Quyền Tổng giám đốc - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Thụy

Cổ phiếu STB của Sacombank cũng biến động liên tục vài ngày qua. Sau khi tăng trần 3 phiên liên tiếp, cổ phiếu STB bất ngờ đảo chiều, giảm mạnh gần 5% vào hôm nay, 25-12, xuống mức 55.900 đồng/cổ phiếu.

Theo Thái Phương

Người Lao Động

