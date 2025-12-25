Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến 400 tỷ trong phiên Index bay 40 điểm

25-12-2025 - 22:03 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng 586 tỷ trên HOSE.

Sau giai đoạn tăng điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục mở cửa phiên 25/12 trong sắc xanh lan rộng, chỉ số chính có thời điểm vượt lên mốc 1.800 điể. Tuy nhiên thị trường sau đó bắt đầu đảo chiều dưới áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên ATC. Đóng cửa, VN-Indx giảm mạnh 39,97 điểm (-2,24%) về mức 1.742,85 điểm. Giao dịch của khối ngoại tích cực khi mua ròng 573 tỷ trên toàn thị trường.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 420 tỷ đồng, theo sau là HPG (182 tỷ), VCB (79 tỷ), E1VFVN30 (57 tỷ), CTG (25 tỷ), VIX (21 tỷ), VPL (21 tỷ), VIC (8 tỷ), VRE (8 tỷ) và ACB (8 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại PNJ với giá trị -45 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-43 tỷ), STB (-32 tỷ), VHM (-29 tỷ) và FUEVFVND (-24 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-19 tỷ), SSI (-13 tỷ), VCI (-10 tỷ), FUESSV50 (-9 tỷ) và MBB (-8 tỷ đồng).

