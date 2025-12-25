Khối ngoại tranh thủ mua ròng trong phiên VN-Index giảm 40 điểm, gom mạnh một mã họ Vingroup

Sau nhịp hưng phấn, VN-Index quay đầu giảm mạnh về cuối phiên trước biến động của cổ phiếu Vingroup. Chốt phiên 25/12, VN-Index giảm gần 40 điểm xuống 1.742 điểm. Thanh khoản duy trì khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 25.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại tích cực khi họ mua ròng 573 tỷ trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 613 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VHM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 119 tỷ đồng. Theo sau, STB là mã tiếp theo được gom mạnh 118 tỷ đồng. Ngoài ra, MCH và VJC cũng được mua lần lượt 100 và 85 tỷ đồng.

Ngược lại, GMD là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 49 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu DGC và VIX cũng bị "xả" 49 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 37 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MST xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VFS, VC3, PRE.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 26 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 5 tỷ, IDC, CEO, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ECO được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, MPC và AAS cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng. ﻿

Ngược chiều, PHP bị khối ngoại bán ròng 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HBC, ABB,...