Nóng: Vingroup rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

25-12-2025 - 14:32 PM | Thị trường chứng khoán

Việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.

Theo công văn số 764/2025, ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng - lớn nhất thế giới. Đây là dự án đặc biệt, có tầm vóc quốc gia được Chính phủ tin tưởng và giao cho Vingroup thực hiện, nhằm ghi dấu ấn bản sắc dân tộc với thế giới. Vì thế, Tập đoàn Vingroup xác định sẽ phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Cùng với Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh …

Ngoài ra, Vingroup cũng đang dốc toàn lực triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ…. Đây đều là những dự án góp phần nâng cấp hạ tầng và năng lực sản xuất cho đất nước, đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai.

Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như: THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án. Đây là bước đi chủ động và có trách nhiệm của Vingroup trước Chính phủ để đảm bảo thực hiện tốt nhất những dự án đã được giao, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

