Chứng khoán Quốc Gia muốn thoái toàn bộ vốn tại Tasco

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX).

Theo đó, NSI đăng ký bán ra toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu HUT đang sở hữu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,33% vốn điều lệ của Tasco. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/1/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, NSI sẽ không còn là cổ đông tại Tasco khi không sở hữu cổ phiếu HUT nào.

Tạm tính giá cổ phiếu HUT theo phiên giao dịch chiều ngày 24/12/2025 là 16.200 đồng/cổ phiếu, NSI dự kiến sẽ thu về khoảng 56,7 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Được biết, ông Bùi Quang Bách- Thành viên độc lập HĐQT của Tasco hiện đang là Thành viên HĐQT của NSI.

Trong một diễn biến khác, trước đó Tasco đã có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu hồi tháng 8/2025.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 20/8/2025, Tasco đã chào bán thành công gần 175,8 tỷ đồng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công hơn 1.757,7 tỷ đồng (đã trừ phí chuyển tiền).

Theo kế hoạch, Tasco sẽ sử dụng số tiền nêu trên vào các mục đích sau:

Nguồn: HUT

Về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tính đến ngày 4/11/2025, Tasco đã giải ngân xong hơn 1.757,7 tỷ đồng cho mục đích nói trên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tasco mang về doanh thu thuần hơn 24.502,3 tỷ đồng, tăng 24,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 601 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tasco tăng 21,5% so với đầu năm, lên mức gần 35.210,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 10.219 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 3.063,8 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 4.357,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 21.489,4 tỷ đồng, tăng 23,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 13.602 tỷ đồng, chiếm 63,3% tổng nợ.



