Chuyện gì đây: Chủ tịch một công ty bán sạch cổ phiếu, lãnh đạo ồ ạt từ nhiệm

Cập nhật mới đây, ông Trần Công Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP Hòa Bình Takara – thông báo đã bán toàn bộ 200.000 cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 1,5% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 17/12 đến 23/12, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng chiều giao dịch, trước đó ông Dương Văn Tịnh – Tổng Giám đốc công ty cũng đăng ký bán toàn bộ 68.000 cổ phiếu sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 12/12 đến 9/1/2026, với cùng hình thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Không chỉ ghi nhận động thái thoái vốn của lãnh đạo cấp cao, Hòa Bình Takara còn chứng kiến biến động mạnh về cơ cấu nhân sự. Theo đó, doanh nghiệp đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Minh Loan và ông Đào Văn Minh, đồng thời ông Nguyễn Hải Quân cũng xin từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập HĐQT.

Đáng chú ý, trong bối cảnh lãnh đạo ồ ạt bán cổ phiếu và từ nhiệm, cổ phiếu CTP lại bất ngờ tăng kịch trần trong phiên giao dịch ngày 25/12, lên mức 9.200 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này vẫn ở mức khá thấp, với khối lượng khớp lệnh trong phiên sáng chỉ gần 200.000 đơn vị. Trên thị trường, CTP từng “gây bão” khi tăng nóng từ vùng 4.000 đồng/cp lên đỉnh 42.500 đồng/cp chỉ trong vòng 5 tháng. Tuy nhiên, sau đó mã này liên tục lao dốc trước nhiều biến động trong nội bộ.

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, ngày 16/12 vừa qua, Hòa Bình Takara đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tuy nhiên nội dung và thời gian họp cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.

CTP tiền thân là CTCP Cà phê Thương Phú, được thành lập năm 2010 tại Quảng Trị, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cà phê. Sau khi thoái vốn khỏi CTCP Nansan Việt Nam vào năm 2019, doanh nghiệp tiến hành đổi tên và chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư bất động sản, vật liệu xây dựng, dù mảng sản xuất và chế biến cà phê vẫn được duy trì là hoạt động kinh doanh chính.

Dưới thời nhóm cổ đông Stars Capital, CTP đặt mục tiêu tái định vị thương hiệu thông qua dự án Takara Hòa Bình Resort với quy mô khoảng 60 ha, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa tạo ra nguồn thu đáng kể, trong khi phần lớn tài sản của công ty đang nằm ở các khoản góp vốn và phải thu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, doanh thu thuần của Hòa Bình Takara đạt 15 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng quý 3 chỉ đạt 166 triệu đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hòa Bình Takara ghi nhận lợi nhuận ròng 497 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tuy vậy, con số này vẫn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh quy mô vốn điều lệ hơn 120 tỷ đồng của doanh nghiệp.