Loạt "cá mập" âm thầm xuống tiền trước nhịp hồi phục của thị trường: Cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Sau tháng 11 ảm đạm với tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, chứng khoán Việt Nam đang dần bước vào pha hồi phục.

Tuy nhiên, trước khi sự cải thiện này thể hiện rõ trên mặt bằng điểm số, dòng tiền tổ chức đã âm thầm có những động thái điều chỉnh và tái phân bổ: áp lực rút vốn dần hạ nhiệt, hoạt động giải ngân bắt đầu mang tính chọn lọc hơn và một số quỹ lớn đã âm thầm quay lại thị trường trước khi tâm lý nhà đầu tư cá nhân thực sự cải thiện.

Theo thống kê của FiinTrade, trong tháng 11/2025, dòng tiền qua các quỹ đầu tư tiếp tục bị rút ròng gần 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm 25% so với tháng trước (MoM). Đây là tháng thứ ba liên tiếp áp lực rút vốn hạ nhiệt, cho thấy xu hướng tiêu cực đang dần suy yếu.

Điểm đáng chú ý là tâm điểm rút ròng chuyển sang nhóm quỹ trái phiếu, với giá trị hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng tới 199% MoM – mức cao nhất kể từ tháng 6/2023. Ngược lại, áp lực rút vốn tại nhóm quỹ cổ phiếu giảm mạnh 67,5% MoM, xuống còn gần 982 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 1/2025.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, dòng tiền qua hệ thống quỹ đầu tư bị rút ròng hơn 31,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở nhóm quỹ cổ phiếu. Trong khi đó, quỹ trái phiếu đã đảo chiều sang rút ròng, trái ngược với xu hướng vào ròng mạnh cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) toàn hệ thống quỹ vẫn tăng khoảng 7% so với cuối năm 2024, cho thấy áp lực rút vốn chưa làm suy yếu đáng kể quy mô thị trường.

Riêng trong tháng 11/2025, giá trị rút ròng của các quỹ cổ phiếu tiếp tục thu hẹp tháng thứ ba liên tiếp, phản ánh áp lực rút tiền đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, quy mô NAV của nhóm này vẫn suy giảm kể từ tháng 9/2025, cho thấy tác động của giai đoạn hiệu suất kém tích cực kéo dài.

Xét theo từng phân khúc, nhóm quỹ đóng ghi nhận rút ròng còn khoảng 638 tỷ đồng, giảm 64,2% MoM, chủ yếu do áp lực rút vốn tại các quỹ lớn như VEIL, VNH và VOF – nhóm hiện chiếm khoảng 32% tổng NAV quỹ cổ phiếu. Nhóm ETF cũng chứng kiến mức rút ròng giảm mạnh 76,3% MoM, với điểm sáng là DCVFMVN30 đảo chiều sang vào ròng 213 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 12 tháng rút ròng liên tiếp. Trong khi đó, Fubon FTSE Vietnam ETF vẫn bị rút vốn nhưng với quy mô thu hẹp đáng kể.

Ở nhóm quỹ mở, áp lực rút ròng giảm 66% MoM. Dòng tiền rút vẫn tập trung tại một số quỹ lớn, song đã xuất hiện tín hiệu phân hóa khi quỹ PYN Elite ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 200 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, cho thấy dòng tiền bắt đầu mang tính chọn lọc hơn.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2025 có 23/36 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền mặt, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền trong hai tháng trước đó. Nhiều quỹ có quy mô NAV trên 1.000 tỷ đồng như DCDS, VEOF hay VMEEF đã gia tăng giải ngân vào thị trường, phản ánh tâm lý bớt phòng thủ của các nhà quản lý quỹ. Ngược lại, một số quỹ như VFMVSF và VLGF lại chuyển sang tăng tỷ trọng tiền mặt.

Về hoạt động đầu tư, FPT tiếp tục dẫn đầu danh sách cổ phiếu được các quỹ mua ròng theo khối lượng. Lực cầu chủ yếu đến từ quỹ PYN Elite khi mua thêm khoảng 14 triệu cổ phiếu, nâng tỷ trọng nắm giữ FPT lên 10,7% so với mức 5,83% trong tháng 10/2025.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận lực mua ròng lan tỏa tại nhiều mã như NLG, DIG, KDH và HDG. Trong đó, NLG là cổ phiếu thu hút sự tham gia của nhiều quỹ nhất, với sự hỗ trợ đồng thời từ quỹ mở và ETF mô phỏng VNDiamond, cho thấy sự đồng thuận cao của dòng tiền tổ chức. Bên cạnh đó, MWG tiếp tục được mua ròng tháng thứ ba liên tiếp, chủ yếu bởi quỹ PYN Elite và quỹ đóng VEIL.

Ở chiều ngược lại, HPG tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với áp lực bán đến từ quỹ VEIL và một số quỹ mở lớn, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn thận trọng với cổ phiếu đầu ngành thép. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn và chứng khoán cũng bị bán ròng tháng thứ hai liên tiếp, chủ yếu bởi các ETF mô phỏng VN30. Đáng chú ý, VHM đã bị bán ròng liên tiếp 4 tháng, với lực bán tập trung tại các quỹ mở như VFMVSF và nhiều quỹ ngoại, bao gồm Fubon FTSE Vietnam ETF, Global X MSCI Vietnam ETF và VOF.