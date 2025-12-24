Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên 24/12, tung gần 400 tỷ gom một cổ phiếu Bluechips

24-12-2025 - 17:47 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên 24/12, tung gần 400 tỷ gom một cổ phiếu Bluechips

Tự doanh CTCK mua ròng 979 tỷ đồng trên HOSE.

Sau giai đoạn tăng điểm với thanh khoản cải thiện, thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh trong phiên 14/12. Chỉ số VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.750 điểm và tiếp tục phục hồi với độ rộng tích cực hơn. Đóng cửa, VN-Index tăng 10,67 điểm (+0,60%) lên mức 1.782,82 điểm. Giao dịch của khối ngoại tích cực khi mua ròng 1.065 tỷ trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 979 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 371 tỷ đồng, theo sau là VIB (212 tỷ), VPB (167 tỷ), TCB (151 tỷ), KDH (101 tỷ), SHB (74 tỷ), VPL (20 tỷ), MWG (20 tỷ), VRE (14 tỷ) và VIX (12 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -110 tỷ đồng, tiếp theo là KBC (-102 tỷ), E1VFVN30 (-36 tỷ), FUEVFVND (-29 tỷ) và VHM (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PNJ (-7 tỷ), VNM (-6 tỷ), FUESSV30 (-5 tỷ), DGC (-3 tỷ) và EIB (-3 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh, lãnh đạo MWG sẽ khó được ESOP lớn?

Nhóm Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh, lãnh đạo MWG sẽ khó được ESOP lớn? Nổi bật

Bom tấn TCBS IPO thành công: Lời khẳng định cho vị thế số 1 ngành chứng khoán, dẫn dắt làn sóng hàng hoá chất lượng đổ bộ thị trường

Bom tấn TCBS IPO thành công: Lời khẳng định cho vị thế số 1 ngành chứng khoán, dẫn dắt làn sóng hàng hoá chất lượng đổ bộ thị trường Nổi bật

Cổ phiếu DGC, QCG tiếp đà bị bán tháo trong ngày VN-Index vượt mốc 1.780 điểm

Cổ phiếu DGC, QCG tiếp đà bị bán tháo trong ngày VN-Index vượt mốc 1.780 điểm

17:47 , 24/12/2025
Chứng khoán tiếp tục lập đỉnh, nhà đầu tư nhận quà Noel

Chứng khoán tiếp tục lập đỉnh, nhà đầu tư nhận quà Noel

17:32 , 24/12/2025
Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ do thao túng cổ phiếu, 8 người bị cấm giao dịch chứng khoán vì "tiếp tay"

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ do thao túng cổ phiếu, 8 người bị cấm giao dịch chứng khoán vì "tiếp tay"

15:52 , 24/12/2025
Phiên 24/12: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ mua ròng, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Phiên 24/12: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ mua ròng, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

15:45 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên