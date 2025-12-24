Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên 24/12, tung gần 400 tỷ gom một cổ phiếu Bluechips

Sau giai đoạn tăng điểm với thanh khoản cải thiện, thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh trong phiên 14/12. Chỉ số VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.750 điểm và tiếp tục phục hồi với độ rộng tích cực hơn. Đóng cửa, VN-Index tăng 10,67 điểm (+0,60%) lên mức 1.782,82 điểm. Giao dịch của khối ngoại tích cực khi mua ròng 1.065 tỷ trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 979 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 371 tỷ đồng, theo sau là VIB (212 tỷ), VPB (167 tỷ), TCB (151 tỷ), KDH (101 tỷ), SHB (74 tỷ), VPL (20 tỷ), MWG (20 tỷ), VRE (14 tỷ) và VIX (12 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -110 tỷ đồng, tiếp theo là KBC (-102 tỷ), E1VFVN30 (-36 tỷ), FUEVFVND (-29 tỷ) và VHM (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PNJ (-7 tỷ), VNM (-6 tỷ), FUESSV30 (-5 tỷ), DGC (-3 tỷ) và EIB (-3 tỷ đồng).