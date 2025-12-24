Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 24/12: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ mua ròng, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

24-12-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại tích cực khi họ mua ròng 1.065 tỷ trên toàn thị trường.

VN-Index ghi nhận diễn biến giằng co trước khi bật tăng về cuối phiên. Chốt phiên 24/12, VN-Index tăng 11 điểm lên 1.782 điểm. Thanh khoản duy trì khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 25.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.081 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu STB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 221 tỷ đồng. Theo sau, MBB là mã tiếp theo được gom mạnh 145 tỷ đồng. Ngoài ra, SSI và MWG cũng được mua lần lượt 140 và 133 tỷ đồng.

Phiên 24/12: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ mua ròng, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?- Ảnh 1.

Ngược lại, DGC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 97 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và HPG cũng bị "xả" 80 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, PVI, VFS.

Phiên 24/12: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ mua ròng, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 11 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 10 tỷ, SHS, VCS, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 28 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MPC được khối ngoại mua 7 tỷ đồng. Theo sau, TIN và PAT cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng. ﻿

Phiên 24/12: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ mua ròng, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 36 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, PHP,...

Mai Chi

