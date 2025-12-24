VPBankS bám sát lộ trình tăng trưởng mạnh mẽ

Lựa chọn hấp dẫn trong ngành chứng khoán

Trong báo cáo chiến lược mới nhất, SSI Research đã nâng mục tiêu VN-Index trong năm 2026 lên 1.920 điểm, dựa trên kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng khoảng 14,5% và P/E dự phóng hấp dẫn so với trung bình nhiều năm. Trong bối cảnh này, ngành chứng khoán - kênh dẫn vốn của nền kinh tế - được cho là một trong những tâm điểm đầu tư hấp dẫn.

Tương tự, Chứng khoán Asean (AseanSC) đưa ra triển vọng "Khả quan" với ngành chứng khoán trong năm 2026. Các chuyên viên phân tích dự báo VN-Index sẽ tiếp cận vùng 1.900 - 2.000 điểm trong 2026 nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, định giá ở mức hấp dẫn, qua đó hỗ trợ lớn cho nhóm ngành này.

Cùng với triển vọng tích cực cho năm mới, ngành chứng khoán đang ở mức chiết khấu mạnh. So với mốc 16/10, khi VN-Index chạm đỉnh, nhiều cổ phiếu đã giảm từ 20 - 40%. Mặc dù đã điều chỉnh sâu trong giai đoạn vừa qua, cổ phiếu chứng khoán cũng là nhóm ngành rất nhạy cảm với chu kỳ hồi phục của thị trường, mở ra cơ hội hấp dẫn với nhà đầu tư.

Trong bức tranh đó, cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE:VPX) đang nổi lên như một lựa chọn chiến lược. Ngày 12/11, VPBankS hoàn tất thương vụ IPO, huy động gần 12.713 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu lên gần 33.000 tỷ đồng, cao thứ hai ngành chứng khoán. Sau đó chưa đầy 30 ngày, VPBankS đã đưa 1,875 tỷ cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

VPBankS nổi bật nhờ vị thế là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), tiếp cận tệp khách hàng hơn 30 triệu người tại nhiều phân khúc. VPBankS sở hữu nền tảng vốn vững chắc, sự đồng hành của đối tác chiến lược SMBC và công nghệ hiện đại cùng định hướng tăng trưởng mạnh mẽ, ở mức 32%/năm trong 5 năm tới.

Đồng thời, cổ phiếu VPX cũng đang ở mức định giá hấp dẫn, với P/E dự phóng năm 2025 tính đến ngày 15/12 chỉ vào khoảng 15,3 lần, P/B ở mức 1,6 lần, so với trung bình ngành chứng khoán lần lượt là 15,6 lần và 2 lần.

VPBankS đang có định giá hấp dẫn so với trung bình ngành chứng khoán. (Ảnh: Fiinpro, VPBankS).

Bám sát lộ trình tăng trưởng mạnh mẽ

Không chỉ sở hữu những nền tảng, câu chuyện tăng trưởng dài hạn và định giá hấp dẫn, VPBankS còn cho thấy năng lực hiện thực hóa mục tiêu thông qua kết quả kinh doanh tích cực, vừa được cập nhật chi tiết trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây.

Tại sự kiện vừa qua, ông Ngô Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu VPBankS, cho biết tính đến hết quý III/2025, công ty đã thực hiện 76% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận (đã được điều chỉnh tăng). Dự báo cho cả năm 2025, ông Long cho biết doanh thu có thể đạt 109% kế hoạch, đồng thời lợi nhuận theo đúng lộ trình, đạt 4.450 tỷ đồng.

Cập nhật thêm, ông Vũ Hữu Điền, Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS, cho biết trong mảng tự doanh, VPBankS đã bán hết danh mục cổ phiếu niêm yết trị giá khoảng 3.600 tỷ đồng đúng vào thời điểm VN-Index đạt đỉnh hồi tháng 10 và ghi nhận một khoản lợi nhuận tốt. Trong những tuần gần đây, công ty đã bắt đầu giải ngân trở lại một cách khá thận trọng.

Với hoạt động cho vay ký quỹ (margin), ông Điền tiết lộ dư nợ margin đã đạt hơn 29.000 tỷ đồng vào cuối tháng 11 và tăng lên 32.000 tỷ đồng vào trung tuần tháng 12 – gấp hơn ba lần so với thời điểm đầu năm. Với kết quả trên, VPBankS đang tiến gần vị trí top 2 về dư nợ margin trên thị trường.

Tại hoạt động ngân hàng đầu tư (IB), lãnh đạo VPBankS cho biết công ty đã tham gia thương vụ M&A đình đám giữa KOKUYO và Thiên Long Group với vai trò là đơn vị đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch. Tổng giá trị của thương vụ này lên tới gần 200 triệu USD.

Với những nền tảng trên, ông Ngô Hoàng Long nhấn mạnh đến cuối 2025, VPBankS dự kiến đạt quy mô thương vụ vốn nợ (DCM) và vốn cổ phần (ECM) đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, đồng thời chiếm 10% thị phần trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng. Dư nợ cho vay margin dự kiến ở mức 38.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% thị phần. Danh mục đầu tư đạt quy mô 28.700 tỷ đồng. Với mảng môi giới, giá trị giao dịch khách hàng được dự báo ở mức 620.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 156% so với năm ngoái. Trung tuần tháng 11, VPBankS đã đạt cột mốc 1 triệu tài khoản chứng khoán, về đích sớm so với kế hoạch năm 2025. Đồng thời, các chỉ số về hiệu quả như CIR, ROE và ROA đều phù hợp với dự báo tại sự kiện roadshow IPO trước đó.

Nhìn về năm 2026, ông Long khẳng định: "Những con số có thể được điều chỉnh, nhưng bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng là tăng lên, chứ không phải giảm xuống". Bên cạnh các con số tài chính, VPBankS cho biết trong năm sau, công ty sẽ ra mắt nền tảng WealthTech nhằm tận dụng hệ sinh thái của VPBank và đa dạng hóa các kênh phân phối để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Đồng thời, công ty cũng tái khẳng định rằng các mục tiêu năm 2030 không hề thay đổi: Hướng đến vị thế top 1 về tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, dư nợ cho vay margin; top 2 về thị phần ECM/DCM và môi giới trên sàn HoSE.