Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI rời ghế cổ đông lớn tại Saigontel

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) vừa có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, MCK: SGT, sàn HoSE).

Theo đó, PIF đã bán ra 6,2 triệu cổ phiếu SGT trong phiên giao dịch ngày 18/12/2025. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Saigontel từ 6,76% (10 triệu cổ phiếu) xuống còn 2,57% (3,8 triệu cổ phiếu) và rời ghế cổ đông lớn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)- công ty quản lý quỹ của PIF cũng đang sở hữu 250.000 cổ phiếu SGT, tương đương sở hữu 0,17% vốn điều lệ của Saigontel.

Ảnh minh họa

Sau giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, PIF cùng người liên quan đang nắm giữ 4,05 triệu cổ phiếu SGT, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,74% vốn điều lệ.

Trong một diễn biến khác, mới đây Saigontel đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Theo đó, Saigontel dự kiến chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 1.480 tỷ đồng sẽ được Saigontel sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu trong quý IV/2025 - quý II/2026, sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt chào bán thành công, tổng số lượng cổ phiếu của Saigontel sẽ tăng từ hơn 148 triệu cổ phiếu lên hơn 296 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.480 tỷ đồng lên hơn 2.960 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Saigontel mang về doanh thu thuần hơn 1.285 tỷ đồng, tăng 51,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 356,6 tỷ đồng, gấp 12,8 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Saigontel giảm 6,6% so với đầu năm, xuống còn hơn 7.697 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.701 tỷ đồng, chiếm 48,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.249 tỷ đồng, giảm 14,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 3.709 tỷ đồng, chiếm 70,7% tổng nợ.