Chuyện gì đây: Một cổ phiếu công ty chứng khoán bốc đầu kịch trần, quá khứ từng tăng “dựng đứng” 230% trong 4 tháng

Sau 2 phiên tăng mạnh, thị trường chứng khoán ghi nhận những nhịp giằng co tại vùng giá cao. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu AAS - Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest bất ngờ thu hút chú ý khi bốc đầu “trần cứng”. Giao dịch trên UPCOM, AAS tăng 14,4% lên mức 10.300 đồng/cp.

Theo cùng đà tăng của giá, thanh khoản tại mã chứng khoán này sôi động đáng kể với gần 7 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 70 tỷ đồng. Dù giá tăng mạnh song vẫn có hơn 2,1 triệu đơn vị xếp hàng chờ mua tại mức giá trần.

Trong quá khứ, AAS cũng từng gây chú ý khi dậy sóng tăng bốc bằng lần, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt. Cụ thể, mã này đã có quãng bứt tốc mạnh hồi giữa năm 2025, thị giá từ vùng 7.000 đồng/cp hồi tháng 4/2025 leo lên mức đỉnh lịch sử 23.000 đồng/cp (phiên 28/8), tương ứng mức tăng gần 230% sau khoảng 4 tháng. Tuy nhiên chỉ trong vòng 1 tháng sau đó, mã chứng khoán này đã “bay” hơn 50% giá trị, dựng cây thông trên đồ thị giá.

Chứng khoán SmartInvest tiền thân là CTCP Chứng khoán Gia Anh được thành lập ngày 26/12/2006 với vốn điều lệ 22 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư, môi giới chứng khoán. Năm 2020, cổ phiếu AAS được HNX chấp thuận giao dịch trên sàn UPCoM. Hiện vốn điều lệ của CTCK này đạt 2.300 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, AAS đạt 468 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 122% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2024.

Năm 2025, công ty chứng khoán này đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng; lần lượt tăng 27% và 11%. Như vậy sau 9 tháng, AAS đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và gần 200% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, Chứng khoán SmartInvest rót 991 tỷ đồng vào mục FVTPL, giảm 38% so với đầu năm nhưng tăng 30% so với cuối quý 2/2025. Công ty này chủ yếu đầu tư trái phiếu (493 tỷ đồng), tuy nhiên khoản đầu tư này giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.