Anh em bầu Thụy rời ghế nóng, cổ phiếu ngân hàng biến động bất ngờ

Biến động nhân sự thượng tầng tại một số ngân hàng đã ít nhiều ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Theo ghi nhận trong phiên sáng 24/12, thị giá LPB – Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã giành lại sắc xanh, có thời điểm tăng trên 4%, qua đó giành lại gần như những gì đã mất sau phiên giảm sâu liền trước. Đà tăng của LPB tương đối nổi bật trong nhóm ngân hàng cũng như rổ VN30.

Trước đó, LPB bay 5% tại phiên 23/12 sau thông tin ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời rút khỏi HĐQT của LPBank. Cùng với đó, cá nhân liên quan là ông Nguyễn Văn Thùy (tức em trai ông Thụy) cũng từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT LPBank.

Sau đó, ĐHĐCĐ LPBank đã bầu ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12/2025 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng với việc thay đổi nhân sự cấp cao, LPBank cũng đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính đến địa chỉ mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ban lãnh đạo LPBank cho biết quyết định này xuất phát từ bối cảnh cả nước đang xây dựng các quy hoạch chiến lược trung và dài hạn, đi kèm với chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa phương.

Việc chuyển trụ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng tập trung vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhiều khu vực ngoài trung tâm, đặc biệt là các tỉnh thành, sở hữu hệ thống giao thông thông thoáng, thuận lợi cho việc kinh doanh và mở rộng mạng lưới chi nhánh. Việc dời trụ sở còn giúp LPBank tiếp cận thị trường mới, gia tăng hiện diện tại các khu vực nông thôn và đô thị loại 2, phù hợp với chiến lược trở thành đối tác tài chính tin cậy cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại những khu vực này.

Hiện ngân hàng này đã hé lộ những con số kinh doanh sơ bộ đầy ấn tượng cho năm 2025. . Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) dự kiến đạt trên 2%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến ở mức 25%. Đi cùng với đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dự kiến được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 30% - thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Với nền tảng tài chính, HĐQT LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua mức cổ tức lên tới 30%.

Chủ tịch HĐQT LPBank Hồ Nam Tiến khẳng định, mọi quyết sách của LPBank, từ kiện toàn tổ chức, hoàn thiện mô hình quản trị đến việc mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 30%, đều được cân nhắc trên nguyên tắc bảo đảm sự ổn định, minh bạch và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Việc duy trì cổ tức ở mức cao thể hiện cho sức khỏe tài chính và sự tự tin vào triển vọng phát triển trong chu kỳ mới.