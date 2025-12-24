Nhóm Viconship muốn nâng mạnh tỷ lệ sở hữu tại Xếp dỡ Hải An

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE).

Theo đó, Dịch vụ Cảng Xanh vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Xếp dỡ Hải An từ 1,503% (hơn 2,5 triệu cổ phiếu) lên 3,87% vốn (hơn 6,5 triệu cổ phiếu).

Cũng với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh cũng đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAH. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp này sẽ tăng sở hữu cổ phiếu HAH từ hơn 2,1 triệu cổ phiếu lên hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,25% lên 2,43% vốn tại Xếp dỡ Hải An.

Ảnh minh họa

Các giao dịch nêu trên dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 23/1/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Được biết, Dịch vụ Cảng Xanh và Trung tâm Logistics Xanh đều là công ty con của CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền biểu quyết lên đến 100% (tính đến ngày 30/9/2025).

Mới đây, Viconship cũng đã đăng ký mua thêm 8 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, Viconship đang sở hữu hơn 21,86 triệu cổ phiếu HAH, tương đương sở hữu 12,947% vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HAH do Viconship nắm giữ sẽ tăng lên gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn tăng lên mức 17,68%.

Tạm tính giá cổ phiếu HAH theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 23/12/2025 là 60.500 đồng/cổ phiếu, Viconship sẽ phải chi khoảng 484 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/12/2025, Viconship đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu HAH. Qua đó tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Xếp dỡ Hải An từ 12,355% (hơn 20,86 triệu cổ phiếu) lên 12,947% (hơn 21,86 triệu cổ phiếu).