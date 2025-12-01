Vingroup phát hành 325 triệu USD trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Tập đoàn Vingroup- Công ty CP (Vingroup, MCK: VIC) mới đây đã có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả đợt phát hành Trái phiếu quốc tế năm 2025.

Theo đó, ngày 16/5/2025, Vingroup đã phát hành 1.652 trái phiếu mã VICD2328002 mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 325 triệu USD.

Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 16/12/2025. Thị trường phát hành và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna - Áo.

Đây là trái Phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl hiện hữu (MCK: VPL) do tổ chức phát hành sở hữu.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Vingroup đã có kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), liên quan đến Khoản 2 Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 quy định điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (Thông tư số 08).

Cụ thể, Vingroup đề nghị mở rộng kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi phát sinh từ các khoản vay đã được rút vốn nhưng tạm thời chưa được sử dụng để doanh nghiệp được tự mình quyết định theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đối với kiến nghị nêu trên của Vingroup, NHNN cho biết, về cơ sở pháp lý, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08 quy định: "Trường hợp khoản vay đã được rút vốn nhưng tạm thời chưa sử dụng cho các mục đích vay nước ngoài hợp pháp quy định tại Thông tư này, bên đi vay có thể sử dụng nguồn tiền này để gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi tối đa không quá 1 tháng".

Đây là quy định mới so với Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài trước đây là Thông tư 12/2014/TT-NHNN trên cơ sở thực tiễn phát sinh trường hợp doanh nghiệp đã rút vốn vay nước ngoài nhưng tạm thời chưa sử dụng cho các mục đích hợp pháp của khoản vay.

Quy định này đã hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng vốn vay nước ngoài một cách linh hoạt, chủ động nhằm đáp ứng như cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời tối đa hóa lợi ích sử dụng vốn ngay khi có tính nhàn rỗi tạm thời.

Kỳ hạn gửi tiền tối đa 1 tháng là phù hợp với tính chất "nhàn rỗi tạm thời" của vốn vay, song vẫn đảm bảo việc sẵn sàng phục vụ vốn vay cho mục đích hợp pháp của khoản vay.

Thông tư 08 chỉ quy định kỳ hạn gửi tiền tối đa 1 tháng, không hạn chế việc Bên đi vay tái tục khoản tiền gửi có kỳ hạn đó; Bên đi vay cần tuân thủ quy định về trách nhiệm lập bảng tính theo dõi các khoản tiền nhàn rỗi theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Thông tư 08.

NHNN cho rằng, việc quy định nguyên tắc sử dụng vốn vay nước ngoài trong thời gian tạm thời "nhàn rỗi" tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 08 như vậy đã đảm bảo linh hoạt trong việc sử dụng vốn của bên đi vay và phù hợp với mục tiêu kịp thời sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.