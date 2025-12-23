Chứng khoán Thiên Việt phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) vừa thông báo ngày 6/1/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.



Tỷ lệ phát hành là 12% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương phát hành 24,04 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chứng khoán Thiên Việt tiến hành trả cổ tức sau khi đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 14/11/2025, TVS đã hoàn tất phân phối gần 33,4 triệu cổ phiếu cho 1.833 cổ đông. Trong đó, 27,72 triệu cổ phiếu được phân phối cho 1.774 nhà đầu tư trong nước và 5,67 triệu cổ phiếu được phân phối cho 59 nhà đầu tư nước ngoài. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý IV/2025 hoặc chậm nhất quý I/2026.

Về hạn chế chuyển nhượng, 32,33 triệu cổ phiếu được chào bán trong thời gian từ 1-22/10/2025 sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Còn 1,06 triệu cổ phiếu chào bán cho 21 nhà đầu tư từ 11-14/11/2025 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, TVS thu về tổng cộng gần 334 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi của công ty.

Đồng thời, Chứng khoán Thiên Việt cũng nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 200,39 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ hơn 2.003 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán, Chứng khoán Thiên Việt hiện có 3 cổ đông lớn gồm: Chủ tịch Nguyễn Trung Hà nắm 62,37 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,12%); bà Đinh Thị Hoa nắm 31,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,96%) và Wardhaven Vietnam Funs nắm 10,62 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,3%).

Với tỷ lệ sở hữu như trên, Chủ tịch Nguyễn Trung Hà ước tính nhận được 7,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức; bà Đinh Thị Hoa ước tính nhận thêm 3,8 triệu cổ phiếu. Wardhaven Vietnam Funs ước tính nhận về hơn 1,2 triệu cổ phiếu.