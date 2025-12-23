Chứng khoán lập đỉnh lịch sử, nhà đầu tư vẫn ‘kém vui’

Phiên giao dịch khép lại với việc VN-Index tăng lên 1.772 điểm - mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đằng sau kỷ lục điểm số là sự phân hóa rõ rệt, khi động lực tăng gần như chỉ đến từ một vài cổ phiếu trụ cột, còn độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai đầu kéo. VIC và VHM đồng loạt tăng kịch trần. VRE cũng đảo chiều mạnh trong phiên chiều, đóng cửa tăng 3,8%. Đáng chú ý, VPL tiếp tục tạo ảnh hưởng lớn khi tăng 5,1%, đánh dấu phiên tăng thứ 6 liên tiếp. Riêng bộ ba VIC - VHM - VPL đã đóng góp khoảng 27 điểm cho VN-Index, gần như quyết định toàn bộ mức tăng của chỉ số trong phiên.

Đà tăng mạnh của nhóm Vingroup cũng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục “leo thang”. Theo cập nhật của Forbes, giá trị tài sản của ông Vượng tăng thêm 3 tỷ USD, lên mức cao mới 30 tỷ USD, đưa Chủ tịch Vingroup vào nhóm những tỷ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

Ông Vượng đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của vượt nhiều tên tuổi đình đám, như nhà sáng lập Alibaba Group Jack Ma, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong, Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Tâm điểm còn lại của phiên giao dịch là nhóm ngân hàng. STB (Sacombank) có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, trở thành cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất thị trường. Đà tăng của STB gắn liền với thông tin ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) chính thức rời LPBank để đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc tại Sacombank, qua đó kích hoạt kỳ vọng mới đối với quá trình tái cơ cấu ngân hàng này.

Ngược lại, cổ phiếu LPB của LPBank chịu áp lực bán mạnh, giảm tới 5% và có thời điểm lùi sát giá sàn. Thanh khoản LPB tăng đột biến, cao nhất trong nhiều tháng sau thông tin bầu Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT.

Dù VN-Index lập đỉnh mới, nhưng trên HoSE, số mã giảm gấp đôi số mã tăng, nhiều nhóm ngành như chứng khoán , bất động sản ngoài Vingroup, đầu tư công đồng loạt điều chỉnh. Thực tế này khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái “kém vui”, khi chỉ số tăng mạnh nhưng danh mục vẫn đi lùi.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 21,12 điểm (1,21%) lên 1.772,15 điểm. HNX-Index giảm 1,76 điểm (0,68%) lên 255,47 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE gần 25.400 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 trên sàn HoSE với giá trị hơn 693 tỷ đồng, tập trùng vào MWG gần 235 tỷ đồng, MBB hơn 103 tỷ đồng và VIX gần 100 tỷ đồng.