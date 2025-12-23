Ông Phạm Nhật Vượng giàu hơn Jack Ma

Chốt phiên 23/12, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục có thêm một phiên thăng hoa. Thị giá VIC “tím lịm” leo lên mốc đỉnh lịch sử 169.900 đồng/cp (giá đã điều chỉnh).

Sắc tím không chỉ bao phủ VIC mà còn lan tỏa mạnh mẽ khắp hệ sinh thái ‘họ’ Vingroup. Đáng chú ý, VHM cũng tăng kịch trần lên 114.900 đồng/cp – mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Trong khi đó, mã VPL (Vinpearl) ghi nhận diễn biến ấn tượng với mức tăng trên 5%, đưa thị giá lên mốc 103.000 đồng/cp.

Sức nóng từ bộ đôi VIC và VHM đóng góp trọng số lớn nhất cho VN-Index với hơn 22 điểm tăng, trở thành đầu tàu dẫn dắt chỉ số vượt đỉnh lịch sử trong phiên hôm nay.

Đà tăng mạnh đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,3 triệu tỷ đồng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Quy mô vốn hóa này hiện gấp 2,7 lần Vietcombank - đơn vị đứng thứ hai và vượt tổng vốn hóa của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại.

Cùng với nhịp tăng của cổ phiếu VIC, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng chóng mặt. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đạt 30 tỷ USD, tăng thêm 3,4 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này đưa ông đứng vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, vượt qua cả tỷ phú Jack Ma, người đang sở hữu 29,6 tỷ USD. Jack Ma được biết đến là một trong những vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, và là nhà sáng lập Alibaba Group.

Trong một diễn biến liên quan, gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được niêm yết bổ sung từ ngày 18/12. Ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết là 31/12/2025.

Như vậy, 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Phần lớn số cổ phiếu này sẽ về tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cổ phiếu Vingroup “bốc đầu” trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng chóng mặt. Mới đây, vào sáng 19/12, Vingroup đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng.

Nổi bật là "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD). Điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến là sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Cùng với Hà Nội, tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, tổng quy mô hơn 4.100ha, tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh chính thức khai trương, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, công suất 500 MW, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng.