Người đứng đầu PYN Elite "nói thẳng" lý do đầu tư thua VN-Index trong 2025

Trong thư gửi nhà đầu tư mới nhất, PYN Elite cho biết hiệu suất của quỹ trong năm 2025 thấp hơn VN-Index, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rất mạnh.

Theo số liệu PYN Elite công bố, tính đến ngày 10/12/2025, VN-Index tăng 16,5%, trong khi giá trị tài sản ròng (NAV) của PYN Elite tăng 14,8%. Quỹ cho rằng kết quả này phản ánh đặc thù của năm 2025, khi diễn biến của chỉ số bị ảnh hưởng bởi một nhóm cổ phiếu có tỷ trọng rất lớn.

Quỹ cũng nêu rõ rằng trong khi VN-Index tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu này, phần còn lại của thị trường diễn biến kém tích cực hơn, bao gồm nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và hàng không.

Song, PYN Elite cho biết quỹ không mua cổ phiếu VIC trong đợt tăng giá mạnh của năm 2025. Theo quỹ, việc xác định giá trị hợp lý dài hạn của cổ phiếu này là rất khó, do dòng tiền và lợi nhuận ngắn hạn chưa phản ánh đầy đủ các kỳ vọng trong tương lai.

Theo ước tính, P/E dự phóng của VIC cho năm 2027 là 261 lần, trong khi P/E năm 2025 ở mức rất cao, khoảng 1.361 lần. Đây chính là lý do quỹ không tham gia, dù điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn so với VN-Index.

Trái ngươc với khó khăn của các cuỹ đầu tư chủ động tại Việt Nam như Pyn Elite, các quỹ ETF đầu tư thụ động theo chỉ số lại ghi nhận mức sinh lời vượt trội, do tỷ trọng cao vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Số liệu PYN Elite công bố cho thấy, tính theo đồng euro, VanEck Vietnam ETF tăng 40,2% trong năm 2025, cao hơn đáng kể so với các quỹ đầu tư chủ động lớn tại Việt Nam như VEIL, VOF, KIM và PYN Elite.

Tuy nhiên, PYN Elite cũng nhấn mạnh rằng trong khung thời gian 5 năm, quỹ đạt hiệu suất vượt trội so với VanEck Vietnam ETF. Do đó, dự chênh lệch trong năm 2025 là hệ quả của cấu trúc thị trường trong một năm bị chi phối mạnh bởi một nhóm cổ phiếu Bluechips.

Kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục là trụ cột của thị trường

PYN Elite đánh giá xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2025, tạo ra dòng ngoại tệ tích cực từ cán cân thương mại. Mặt khác, một trong những nguyên nhân là nhu cầu USD trên thị trường tự do, khi một bộ phận nhà đầu tư cá nhân chuyển sang nắm giữ vàng và tiền mã hóa. Điều này khiến tỷ giá USD tiền mặt trên thị trường tự do có thời điểm chênh lệch so với tỷ giá ngân hàng.

Quỹ cho biết các cơ quan quản lý Việt Nam đã nhận diện hiện tượng này và đang triển khai các bước pháp lý nhằm cho phép giao dịch vàng và xây dựng hành lang cho ví tiền mã hóa trong nước, qua đó giảm nhu cầu USD trên thị trường tự do và hỗ trợ ổn định cán cân thanh toán.

Theo PYN Elite, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường trong năm 2026. Dựa trên dự báo đồng thuận, quỹ cho biết mức P/E của thị trường cho năm 2026 vào khoảng 10 lần, được đánh giá là hấp dẫn.

Ông Petri Deryng cho rằng triển vọng lợi nhuận này, cùng với các cải cách thị trường vốn đang được triển khai sẽ tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới.

Về yếu tố tỷ giá, người đứng đầu quỹ cho biết đồng Euro đã tăng giá khoảng 13% so với USD kể từ đầu năm 2025. Do giá trị tài sản ròng của quỹ được tính bằng Euro trong khi danh mục đầu tư được nắm giữ bằng đồng Việt Nam, biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất quỹ.

PYN Elite cho biết quỹ đã thực hiện phòng hộ tỷ giá EUR/USD nhằm loại bỏ tác động tiêu cực từ sự tăng giá mạnh của đồng euro đối với NAV. Theo quỹ, chiến lược này nhằm hạn chế các biến động ngắn hạn của tỷ giá và sẽ tiếp tục được duy trì.