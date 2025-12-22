Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ rổ VN30. VIC tăng kịch trần 6,94%, trở thành cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất phiên, đóng góp tới 18,6 điểm cho VN-Index. Đồng thuận cùng VIC, các cổ phiếu cùng hệ sinh thái như VHM tăng 5,8%, VPL tăng 4,8%, VRE tăng 4,1%.

Nhóm ngân hàng giữ vai trò “giữ nhịp” và lan tỏa dòng tiền trong suốt phiên. STB gây chú ý khi tăng trần 6,94%, ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp với thanh khoản đột biến. Hàng loạt cổ phiếu lớn khác cũng bứt phá mạnh như TCB tăng 4,76%, HDB tăng 4,05%, EIB tăng hơn 4%, MBB và CTG tăng trên 2%. Toàn ngành chỉ còn NAB giảm nhẹ.

Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực theo đà thanh khoản cải thiện, với VIX tăng 5,38%, SSI tăng 2,11%, SHS tăng 2,82%. Tuy nhiên, dòng tiền cho thấy sự chọn lọc rõ rệt khi các cổ phiếu thuộc nhóm “bom tấn" IPO như TCX, VPX, VCK lại đi ngược xu hướng, giảm quanh 1%.

Dòng tiền cũng quay lại nhóm thép và hóa chất . DGC tăng mạnh 6,27% - phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 4 phiên giảm sâu, trong đó có 3 phiên giảm sàn liên tiếp. Thanh khoản DGC đạt khoảng 6 triệu cổ phiếu, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện trở lại sau giai đoạn chịu áp lực từ các tin đồn chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, công ty chứng khoán siết margin.

Đáng chú ý, VNM trở thành tâm điểm về thanh khoản khi ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn hơn 96 triệu cổ phiếu, giá trị trên 6.000 tỷ đồng, đưa mã này trở thành cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường phiên 22/12.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 46,72 điểm (2,74%) lên 1.751,03 điểm. HNX-Index tăng 3,26 điểm (1,28%) lên 257,23 điểm. UPCoM-Index tăng 0,43 điểm (0,36%) lên 119,84 điểm. Thanh khoản toàn trở lại mức cao, giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 29.300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 475 tỷ đồng, tập trung vào MWG và GEX, trong khi bán ròng mạnh nhất ở FPT.