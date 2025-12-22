VN-Index "bùng nổ" gần 47 điểm: Cổ phiếu Sacombank và Vingroup gây bất ngờ

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, tâm lý hưng phấn từ việc VN-Index vượt mốc 1.700 điểm cuối tuần trước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Không còn sự thăm dò hay nghi ngờ, dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường và đạt đỉnh điểm vào phiên chiều, cuốn phăng mọi lệnh bán giá cao.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng sốc 46,72 điểm (tương đương 2,74%), đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.751,03 điểm. Đây là một trong những phiên tăng điểm mạnh nhất trong năm 2025, xác nhận xu hướng tăng trưởng (uptrend) bền vững.

Động lực chính kích hoạt đà tăng của chỉ số đến từ sự đồng thuận hiếm thấy giữa hai nhóm ngành vốn hóa lớn nhất thị trường: ngân hàng và bất động sản (đại diện là Vingroup).

Trong nhóm ngân hàng, STB (Sacombank) trở thành ngôi sao sáng nhất khi tăng kịch trần 6,9%, đạt mức giá 52.400 đồng/cổ phiếu, trắng bên bán. Sắc xanh và tím lan tỏa khắp nhóm cổ phiếu "vua": TCB tăng mạnh 4,76%, HDB tăng 4,05%, MBB tăng 2,23%, CTG tăng 2,03%. Sự trở lại mạnh mẽ của dòng bank đã củng cố niềm tin tuyệt đối cho dòng tiền lớn nhập cuộc.

Không chịu thua kém, nhóm Vingroup tiếp tục thể hiện sức mạnh của những "chú voi đầu đàn". VIC (Vingroup) tiếp tục có phiên tăng trần ấn tượng 6,9%, lên mức giá 158.800 đồng. Các mã trong hệ sinh thái cũng đua nhau khởi sắc: VHM (Vinhomes) tăng 5,8% và VRE tăng 4,1%.

Một điểm nhấn cảm xúc khác trong phiên hôm nay là sự hồi sinh của cổ phiếu hóa chất DGC (Hóa Chất Đức Giang). Sau chuỗi ngày giảm sàn không thanh khoản, DGC đã bật tăng mạnh mẽ 6,3%, lấy lại mốc giá 74.600 đồng. Sự hồi phục của DGC đã cởi bỏ gánh nặng tâm lý cuối cùng, giúp dòng tiền tự tin lan tỏa sang các nhóm Mid-cap khác như Chứng khoán (VIX tăng 5,38%, SSI tăng 2,11%) và Thép.

Sự hưng phấn của thị trường được bảo chứng bởi thanh khoản bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 29.335,1 tỉ đồng, xấp xỉ mốc 1,2 tỉ USD. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 950 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền đứng ngoài đã không thể kiên nhẫn và buộc phải giải ngân đuổi giá (FOMO).

Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là bệ đỡ vững chắc khi duy trì đà mua ròng. Cụ thể, họ đã mua ròng 465,52 tỉ đồng trên sàn HoSE. Động thái gom hàng liên tục trong các phiên tăng điểm cho thấy các quỹ ngoại đang đặt cược lớn vào triển vọng thị trường cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Theo giới phân tích, phiên giao dịch 22-12 với biên độ tăng giá lớn kèm thanh khoản cao có thể xem là một phiên bùng nổ theo đà (FTE) mẫu mực. Tuy nhiên, với việc tăng nóng gần 50 điểm chỉ trong một phiên, các nhịp rung lắc để "thay máu" nhà đầu tư có thể xuất hiện trong các phiên tới nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên.