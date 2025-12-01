Chuyên gia: Đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần chấp nhận thua lỗ ngắn hạn

Tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức mới đây, nhiều nhà đầu tư cho rằng năm 2025 là năm thăng hoa của thị trường chứng khoán, song nhiều người đầu tư không có lời, thậm chí thua lỗ.

﻿Nhà đầu tư cần chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn

Trả lời băn khoăn này, ông Nguyễn Triệu Vinh - Phó Giám đốc Khối Đầu tư kiêm Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu, Quỹ VCBF cho rằng dù VN-Index tăng khá mạnh trong năm 2025, song là một năm đầy thách thức đối với nhà đầu tư cá nhân và cả các công ty quản lý quỹ chủ động như VCBF.

Ông Vinh cho biết, khi được nhà đầu tư tìm đến để hỏi nên đầu tư như thế nào, lời khuyên mà ông thường xuyên nhấn mạnh là: khi đã quyết định đầu tư vào cổ phiếu hoặc quỹ cổ phiếu, nhà đầu tư cần xác định tư duy đầu tư dài hạn, tối thiểu là 3 năm, và chỉ sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi – tức là nguồn tiền không có nhu cầu sử dụng trong khoảng thời gian đó.

Thị trường chứng khoán luôn biến động mạnh trong ngắn hạn, có những giai đoạn tăng – giảm rất nhanh. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư lựa chọn được các doanh nghiệp tốt với mức định giá hợp lý và kiên nhẫn nắm giữ, khả năng đạt được kỳ vọng lợi nhuận trong trung và dài hạn là rất cao.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý rằng khi đầu tư vào tài sản rủi ro như cổ phiếu hay quỹ cổ phiếu, nhà đầu tư cần chấp nhận khả năng thua lỗ trong ngắn hạn.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư cá nhân khi chứng kiến tài khoản giảm thường có xu hướng cắt lỗ để “giải tỏa” tâm lý, do lo ngại thị trường sẽ tiếp tục giảm sâu hơn. Tuy nhiên, lịch sử thị trường cho thấy điều ngược lại. Theo thống kê trong khoảng 20 năm qua, mỗi khi thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, giai đoạn sau đó thường ghi nhận mức phục hồi và tăng trưởng mạnh hơn.

Tóm lại, chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất với nhà đầu tư là xác định đầu tư cổ phiếu hay quỹ cổ phiếu là một hành trình dài hạn, cần sự kiên nhẫn và niềm tin vào chiến lược cũng như năng lực của đơn vị quản lý quỹ đã lựa chọn. Nếu làm được điều này, khả năng đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng trong trung và dài hạn là rất lớn.

Thị trường vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư﻿

Về băn khoăn xu hướng phân hóa mạnh của thị trường trong năm 2025 và khả năng lặp lại trong năm 2026, chuyên gia cho rằng thời gian qua chỉ có một số cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu quỹ, tăng rất mạnh, trong khi phần lớn cổ phiếu khác giảm hoặc đi ngang.

Tuy nhiên, mọi sự tăng giá đều có giới hạn. Khi giá cổ phiếu vượt xa giá trị nội tại hoặc khả năng tạo lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp, dư địa tăng thêm sẽ trở nên hạn chế.

Ở chiều ngược lại, khi nhìn vào mặt bằng định giá chung của thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, ông Vinh cho rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư. Nếu loại trừ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, định giá thị trường năm 2025 chỉ quanh mức P/E 12,8 lần và chưa phản ánh đầy đủ tăng trưởng lợi nhuận năm 2026. Khi đưa lợi nhuận năm 2026 vào tính toán, P/E dự phóng của nhiều cổ phiếu trên thị trường được đánh giá là ở mức hấp dẫn. Cùng với đó, tiềm năng tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn của Việt Nam vẫn rất tích cực.

Vì vậy, ông khuyến nghị nhà đầu tư không nên bị chi phối bởi những biến động ngắn hạn của thị trường. Điều quan trọng là lựa chọn được những doanh nghiệp tốt trong số hàng trăm công ty niêm yết, có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong nhiều năm tới và đang được giao dịch ở mức định giá hợp lý.

Trong trường hợp nhà đầu tư không có đủ thời gian hoặc khả năng để tự nghiên cứu sâu, việc lựa chọn các quỹ cổ phiếu có chiến lược đầu tư phù hợp với quan điểm cá nhân là một giải pháp hiệu quả. Với sự kiên nhẫn và kỷ luật, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đạt được kết quả tích cực trong nhiều năm tới.