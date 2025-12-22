Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại "tung" gần 500 tỷ mua ròng phiên VN-Index tăng mạnh nhất châu Á, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

22-12-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại FPT với quy mô khoảng 304 tỷ đồng.

VN-Index giao dịch bùng nổ phiên đầu tuần 22/12. Dòng tiền lan tỏa, sắc xanh chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm ngành. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 47 điểm (+2,74%), lên trên mốc 1.750 điểm, Mức tăng 2,74% còn đưa VN-Index trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Châu Á ngày 22/12.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà mua ròng 466 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 512 tỷ đồng

Ở chiều mua, MWG được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 192 tỷ đồng, GEX cũng được rót ròng hơn 130 tỷ đồng. Theo sau là VIX (+91 tỷ), VPB (+74 tỷ) và BSR (+65 tỷ), đều nằm trong nhóm được giải ngân đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại FPT với quy mô khoảng 304 tỷ đồng. Các mã ACB (-73 tỷ), VNM (-50 tỷ), CII (-43tỷ) và HPG (-37 tỷ) cũng ghi nhận áp lực xả ròng tương đối lớn trong phiên.

Khối ngoại "tung" gần 500 tỷ mua ròng phiên VN-Index tăng mạnh nhất châu Á, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?- Ảnh 1.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 45 tỷ đồng

Ở chiều mua, PVS dẫn đầu danh sách khi được khối ngoại gom ròng khoảng 21 tỷ đồng. Cổ phiếu TIG được mua ròng nhẹ 2 tỷ trong khi VTZ, NTP, PSI được mua ròng với giá trị không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất tại SHS với giá trị khoảng 22 tỷ đồng, MBS cũng bị bán mạnh 19 tỷ đồng. Các mã CEO (-11 tỷ), IDC (-5 tỷ) và TNG (-5 tỷ) cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý.

Khối ngoại "tung" gần 500 tỷ mua ròng phiên VN-Index tăng mạnh nhất châu Á, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?- Ảnh 2.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng

Ở chiều mua, VEA dẫn đầu danh sách gom ròng với giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Theo sau là MPC, ABI, MSR và BLI được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại QTP với giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Các mã ACV, HBC, ABW và KLB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất phiên hôm nay.

Khối ngoại "tung" gần 500 tỷ mua ròng phiên VN-Index tăng mạnh nhất châu Á, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?- Ảnh 3.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Dương Ngọc

