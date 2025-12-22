CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã: SBH, sàn UPCoM) vừa thông báo ngày 31/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/12/2025.



Tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng. Ngày chi trả là 30/3/2026. Với 122,24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SBH sẽ chi hơn 62 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Thủy điện Sông Ba Hạ đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%.

Trước đó ngày 10/10/2025, Thủy điện Sông Ba Hạ đã trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức 1.000 đồng/cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo ngày 5/1/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Thời gian họp dự kiến sáng thứ 2 ngày 02/02/2026, tại Hội trường tầng 2 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ - số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.

Ngày 29/11/2025, HĐQT SBH ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự điều hành. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc được phân công tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú đang… nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Về hoạt động kinh doanh, Thủy điện Sông Ba Hạ vừa báo lãi khủng trong quý III/2025 với mức 189 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, SBH ghi nhận doanh thu thuần hơn 323 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh gần 47%, đạt 290 triệu kWh. Giá vốn hàng bán được tiết giảm 12% còn 88 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 67%, đạt 235 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ đạt hơn 11 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên 11 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, SBH ghi nhận doanh thu 518 tỷ đồng, tăng 36%; lãi sau thuế đạt 271 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 385 tỷ đồng. Với kết quả 339 tỷ đồng sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 88% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.

Không chỉ báo lãi tăng trưởng, tình hình tài chính của Thủy điện Sông Ba Hạ ổn định với nguồn tiền tương đối dồi dào.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 2.034 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Đáng chú ý, 45% tổng tài sản của SBH là tiền mặt và tiền gửi ghi nhận 922 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt từ gần 7 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 86 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) tăng 10% lên 836 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh 50% lên 455 tỷ đồng, chủ yếu do tăng phải thu khách hàng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 84% so với đầu năm, lên 245 tỷ đồng. Công ty không có vay nợ tài chính.