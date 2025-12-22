Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TVC muốn nâng sở hữu lên 70% vốn tại TVB

22-12-2025 - 11:20 AM | Thị trường chứng khoán

TVC đăng ký mua vào 800.000 cổ phiếu TVB trong giai đoạn 25/12/2025 - 23/01/2026 để nâng sở hữu lên lên hơn 78,5 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 70,04% vốn TVB.

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC, sàn HNX) đăng ký mua vào 800.000 cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE) trong giai đoạn 25/12/2025 - 23/01/2026.

Giao dịch có thể được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm mục đích đầu tư. Nếu hoàn tất, TVC sẽ nâng sở hữu tại TVB từ hơn 77,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 69,33%) lên hơn 78,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 70,04%).

Được biết, TVB là công ty con của TVC. Bên cạnh đó, cả 2 pháp nhân còn có cùng Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Hằng. Bà Hằng cũng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

Nếu giao dịch sắp tới thành công, TVC và nữ Chủ tịch sẽ sở hữu tổng cộng gần 78,6 triệu cổ phiếu TVB (tỷ lệ 70,09%).

Trong năm nay, cổ phiếu TVB ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Hồi tháng 4/2025, cổ phiếu này giảm mạnh do cú sốc thuế quan cùng thị trường. Sau đó, cổ phiếu liên tục hồi phục, đặc biệt là chuỗi tăng trần liên tiếp trong tháng 9, nhưng rồi lại thiết lập mẫu hình "cây thông" mở đầu cho chuỗi giảm điểm kéo dài đến hiện tại.

Đến sáng 22/12, TVB đang giao dịch quanh mức 8.140 đồng/cổ phiếu, giảm 5% so với đầu năm 2025. Nếu xét theo mức giá này, TVC dự kiến chi ra 6,5 tỷ đồng để gom toàn bộ 800.000 cổ phiếu TVB theo kế hoạch đề ra.

TVC muốn nâng sở hữu lên 70% vốn tại TVB - Ảnh 1.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Nguyễn Thu Hằng đã hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu TVC trong thời gian 3-4/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, Chủ tịch TVC giảm sở hữu từ 1,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,61%) xuống còn 100.000 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn.

Trong 2 phiên 3-4/12/2025, cổ phiếu TVC dao động quanh mức 9.200 - 9.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính, bà Hằng đã thu về khoảng 13 tỷ đồng từ thương vụ này.

Ngày 8/12 vừa qua, TVC công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 2 nội dung.

Thứ nhất, cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 49% vốn điều lệ. Ban lãnh đạo công ty cho biết, việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu TVC tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho công ty khi cần thiết.

Thứ hai, cổ đông thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026. Đối tượng được phát hành là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, người lao động của công ty.

Ban đầu, nội dung lấy ý kiến cổ đông còn bao gồm việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12/2025, công ty thông báo hủy tờ trình này trong đợt lấy ý kiến cổ đông. Thay vào đó, nội dung này sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

