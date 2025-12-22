Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp 'họ' CII mua vào gần 10 triệu cổ phiếu NBB

22-12-2025 - 10:45 AM | Thị trường chứng khoán

CII Service đã mua vào thành công 9,9 triệu cổ phiếu NBB theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service) mới đây đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB) công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, CII Service đã mua vào thành công 9,9 triệu cổ phiếu NBB trong ngày 18/12/2025 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Sau giao dịch, CII Service tăng sở hữu từ 2,9 triệu cổ phiếu NBB (2,9%) lên mức 12,8 triệu cổ phiếu (12,78%).

CII Service là công ty con của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest). CII Invest là công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE).

Sau khi CII Service mua vào 9,9 triệu cổ phiếu NBB, tỷ lệ cổ phiếu của các doanh nghiệp trong nhóm CII tại Năm Bảy Bảy cụ thể như sau:

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Năm Bảy Bảy mang về doanh thu thuần gần 29,8 tỷ đồng, giảm 44,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 802,1 triệu đồng, tăng 90,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NBB giảm nhẹ 87,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 7.666,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 5.847,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 88,2 tỷ đồng.

Về phía CII, 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần hơn 2.141 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng trọng yếu là hoạt động thu phí giao thông gần như đi ngang, chiếm khoảng 88% doanh thu. Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, duy tu công trình đều có doanh thu giảm lần lượt 67% và 21%.

Doanh thu tài chính cũng giảm 38%, còn hơn 583 tỷ đồng, do cùng kỳ ghi nhận khoản lãi hơn 430 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Bên cạnh đó, CII còn chịu khoản lỗ khác 84 tỷ đồng từ các khoản phạt do vi phạm hợp đồng tăng mạnh và phát sinh hơn 13 tỷ đồng chi phí từ giá trị các dự án ngừng triển khai.

Dù đã giảm các chi phí nhưng lợi nhuận sau thuế của CII vẫn giảm 55% chỉ còn 241 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 78% so với 9 tháng đầu năm 2024 chỉ còn gần 58 tỷ đồng.


