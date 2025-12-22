Vì sao CII hoãn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông?

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin liên quan đến việc hoãn chi trả cổ tức và thông qua một số nội dung điều chỉnh trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, sau lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT diễn ra vào ngày 19/12/2025, CII đã thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT (NK 2022 - 2027) về việc tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026 nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án này.

Theo lý giải của CII, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.

Cũng trong ngày 19/12/2025, CII đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ/HĐQT nhằm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu này nhằm mục huy động vốn cho dự án nêu trên.

Theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025, CII dự kiến phát hành tối đa 25 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng, phát hành trong 1 đợt, kỳ hạn 15 năm.

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào 13 đợt, giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cổ phần phổ thông.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được CII sử dụng để đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.

Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (MCK: HUT, sàn HNX), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.

Thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ năm 2025 đến năm 2028), thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ năm 2029 đến năm 2046).



