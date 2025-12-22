Công ty chứng khoán 3 năm tuổi tư vấn thương vụ M&A Thiên Long Group

Đầu tháng 12, Tập đoàn KOKUYO (Nhật Bản) thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) thông qua việc mua lại tổng cộng 65,01% cổ phần của đơn vị này.

Để thực hiện thương vụ trên, Kokuyo dự kiến gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Tập đoàn Thiên Long bằng việc mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan pháp lý.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX), công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank, tham gia với vai trò là đơn vị đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

Được thành lập năm 1981, Thiên Long đã phát triển từ một nhà sản xuất và phân phối văn phòng phẩm địa phương thành biểu tượng “Vua Văn phòng phẩm”, thương hiệu được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của KOKUYO dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD.

VPBankS hướng tới vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu

VPBankS, với nền tảng tài chính vững chắc cùng sự hậu thuẫn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank, HoSE: VPB ) và cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đang từng bước khẳng định vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu, tiên phong kiến tạo thị trường vốn Việt Nam với hai trụ cột chiến lược là thị trường vốn cổ phần (ECM) và thị trường vốn nợ (DCM).

Khác với nhiều công ty chứng khoán chỉ dừng ở một số hoạt động trong chuỗi giá trị, VPBankS có đủ tiềm lực vốn và năng lực quản trị rủi ro để thực hiện trọn vẹn các nghiệp vụ như tư vấn, đầu tư, phân phối, cung cấp dịch vụ khác và đặc biệt là bảo lãnh phát hành. Nhờ nguồn lực hơn 50 chuyên gia ngân hàng đầu tư, VPBankS có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về quy trình tư vấn phát hành.

Chỉ sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu thực hiện thu xếp vốn trên thị trường trái phiếu và vốn cổ phần. Trong 9 tháng năm 2025, VPBankS ghi nhận doanh thu IB khoảng 1.000 tỷ đồng, cao thứ hai toàn thị trường. Công ty thực hiện tư vấn các thương vụ vốn cổ phần (ECM) với quy mô đạt 20.000 tỷ đồng. VPBankS cũng tham gia hàng loạt thương vụ phát hành trái phiếu lớn, với tổng giá trị 14.500 tỷ đồng.

VPBankS sở hữu năng lực ngân hàng đầu tư hàng đầu. (Ảnh: VPBankS)

Năng lực của VPBankS được thể hiện qua hàng loạt thương vụ đình đám, trị giá hàng nghìn tỷ đồng và quan trọng hơn là tệp khách hàng trải rộng nhiều lĩnh vực như: Sản xuất (TTC Group, VinFast), khai khoáng (Núi Pháo), bất động sản khu công nghiệp (Becamex), công nghệ và những ngành khác… Công ty sở hữu một danh mục khách hàng đa dạng, duy trì mối quan hệ vững chắc với doanh nghiệp và mạng lưới phân phối rộng lớn.

Sáng 11/12, gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX cũng chính thức niêm yết trên HoSE, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình phát triển của công ty này.