Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm có cổ phiếu top 1 danh mục vừa tăng trần

Cổ phiếu STB của Sacombank vừa bất ngờ có phiên tăng kịch trần lên mức 52.400 đồng/cp, cao nhất trong gần 2 tháng. Chỉ sau hơn 1 tuần giao dịch, STB đã tăng gần 14% thị giá. Diễn biến này mang niềm vui trở lại cho cổ đông Sacombank sau giai đoạn điều chỉnh khá mạnh từ đỉnh hồi giữa tháng 10.

Một trong những nhà đầu tư vui nhất là Pyn Elite Fund - quỹ ngoại đang giữ STB ở top 1 danh mục. Tính đến cuối tháng 11, quy mô danh mục quản lý của quỹ lên đến hơn 890 triệu EUR (27.000 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD). Trong đó, STB đang là cổ phiếu có tỷ trọng nắm giữ cao nhất với tỷ trọng 17,2% tương đương khoảng 4.600 tỷ đồng.

Trong báo cáo tháng 11, Pyn Elite Fund cho biết, việc hoãn đấu giá phần vốn VAMC sang nửa đầu năm 2026 đã khiến nhà đầu tư thất vọng, ảnh hưởng đến hiệu suất của STB. Đồng thời, khoản thu hồi nợ xấu đột biến được ngân hàng sử dụng để tăng trích lập dự phòng. Dù điều này giúp bảng cân đối kế toán vững chắc hơn song sẽ khiến lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư.

Việc STB hồi phục mạnh mẽ gần đây có thể giúp Pyn Elite Fund cải thiện đáng kể hiệu suất đầu tư. Đây vẫn là một trong những tổ chức nước ngoài có góc nhìn lạc quan nhất về thị trường. Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu Pyn Elite Fund, đã giải thích lý do nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028.

Ông Petri Deryng khẳng định mục tiêu này được xây dựng trên giả định tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết bình quân 18–20%/năm trong các năm tới. Con số này hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình từ 18-20% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, định giá P/E của thị trường vào năm 2028 sẽ đạt mức hợp lý là 16,0 (so với mức định giá rẻ hiện tại).

Theo quỹ ngoại này, động lực lớn nhất cho bước nhảy vọt mới của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nền tảng vĩ mô. Mục tiêu ăng trưởng GDP trên 10%/năm trong 10–15 năm tới sẽ có thể đưa quy mô nền kinh tế và mức sống người dân lên một mặt bằng cao hơn. Quỹ cho rằng định hướng này không chỉ thể hiện qua phát ngôn chính sách, mà đã được cụ thể hóa bằng các cải cách hành chính mạnh mẽ, giải phóng nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế.

Quỹ đánh giá thêm, dư địa tài khóa của Việt Nam vẫn còn lớn, tỷ lệ nợ công có thể tăng lên 45%. Nguồn lực này đang được định hướng vào hàng loạt siêu dự án hạ tầng, nổi bật là đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cùng các dự án giao thông, năng lượng quy mô lớn. Theo PYN, đầu tư công không chỉ tạo lực đỡ cho tăng trưởng ngắn hạn, mà còn kéo theo đầu tư tư nhân và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Sự lạc quan của PYN Elite còn đến từ những bước tiến trong việc hiện đại hóa thị trường vốn. Việc FTSE nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp vào tháng 10 vừa qua là minh chứng rõ nhất. Quỹ ngoại này cũng tin rằng MSCI sẽ sớm có động thái tương tự sau khi các cải cách như hệ thống giao dịch mới, bỏ yêu cầu ký quỹ trước (prefunding) và triển khai mô hình bù trừ trung tâm (CCP) được hoàn thiện.