Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) “hồi sinh” trước thềm chốt quyền cổ tức tiền mặt 30%

Trái ngược với cảnh chất đống sàn ở tuần trước – chờ được giải cứu, cổ phiếu DGC được nhà đầu tư “gom” mạnh trong phiên sáng 22/12 ngay trước thềm chốt danh sách tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng).

Ngay sau khi thị trường mở cửa, dư mua cổ phiếu DGC đã áp đảo hoàn toàn dư bán.

Tính đến lúc 10 giờ 10 phút sáng phiên 22/12, giá cổ phiếu DGC giao dịch ở mức 72.200 đồng/cổ phiếu, tăng 2,99% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2,3 triệu đơn vị.

Cổ phiếu DGC tăng bứt phá ngay sau khi thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng 22/12.

Trước đó, cổ phiếu DGC ghi nhận 4 phiên giảm giá mạnh (gồm 3 phiên nằm sàn), với thị giá “bốc hơi” gần 27%, tương ứng đà giảm 22.800 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán dâng cao khiến dư bán sàn của mã cổ phiếu hóa chất này có thời điểm lên đến hàng chục triệu đơn vị.

Cổ phiếu DGC có đà hồi phục mạnh ngay trước thềm chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Cụ thể, Hóa chất Đức Giang vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/12 để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/1/2026. Như vậy, với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị cổ tức mà nhà sản xuất phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam này dự kiến chi trả vào khoảng 1.140 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, nhóm quỹ Dragon Capital đã không còn là cổ đông tại Hóa chất Đức Giang. Cụ thể vào ngày 11/11, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức rời ghế cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau giao dịch này, nhóm quỹ ngoại này không cần phải công bố thông tin theo quy định nếu tiếp tục bán ra cổ phiếu DGC.

Về kết quả kinh doanh, Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.