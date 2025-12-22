Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng kịch trần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần mới đầy hưng phấn nhờ sự dẫn dắt mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm điểm đổ dồn về cổ phiếu VIC của Vingroup khi nhanh chóng xác lập mức giá trần lên mốc 158.800 đồng/cp, thậm chí còn trong tình trạng 'trắng bên bán'. Đây đã là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của VIC, đưa thị giá áp sát đỉnh lịch sử.

Đà tăng mạnh đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,2 triệu tỷ đồng, quy mô vốn hóa này hiện gấp 2,5 lần Vietcombank - đơn vị đứng thứ hai và vượt tổng vốn hóa của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại. Đây là một cú bứt phá ngoạn mục khi hồi đầu năm tổng giá trị toàn bộ doanh nghiệp “họ” Vingroup mới bằng vốn hóa Vietcombank. Vingroup hiện cũng là doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán với 77.000 tỷ đồng.

Cùng với nhịp tăng của cổ phiếu VIC, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng tăng tương ứng. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đạt 28,2 tỷ USD, tăng thêm 1,6 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này đưa ông nằm top 80 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và thiết lập mức kỷ lục mới tại Việt Nam.

Cổ phiếu Vingroup “bốc đầu” trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng chóng mặt. Mới đây, vào sáng 19/12, Vingroup đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng.

Nổi bật là "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD). Điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến là sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ.

Cùng với Hà Nội, tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, tổng quy mô hơn 4.100ha, tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha, tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng.

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh chính thức khai trương, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, công suất 500 MW, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng.

Cũng tại Vũng Áng, Vingroup đã chính thức khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, với công suất giai đoạn 1 đạt 5 – 6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 89.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Với mức này, họ hoàn thành 76% kế hoạch năm nay.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đã tăng 30% từ đầu năm, đạt 1,08 triệu tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 52.505 tỷ.