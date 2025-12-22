Mới đây, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, VCAM mua thành công 580.000 cổ phiếu VCI trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Sau giao dịch, VCAM tăng sở hữu cổ phiếu VCI từ 68.300 cổ phiếu lên 648.300 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,01% lên 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, quỹ thuộc VCAM là Quỹ đầu tư Bản Việt Discovery cũng mua vào thành công 100.000 cổ phiếu VCI đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,01% vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap.

Ngoài việc mua vào cổ phiếu VCI, mới đây, VCAM còn đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) trong giai đoạn từ ngày 23/12/2025 đến ngày 20/1/2026 với mục đích đầu tư dài hạn. Trước đó, công ty quản lý quỹ này chưa sở hữu cổ phiếu BVB nào.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của cả Chứng khoán Vietcap và VCAM, đồng thời còn là Phó Chủ tịch HĐQT của BVBank.

Về CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM), doanh nghiệp được thành lập từ năm 2006, ngành nghề kinh doanh chính gồm các hoạt động quản lý quỹ (cụ thể là lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán). Trụ sở chính đặt tại Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VCAM mang về doanh thu thuần gần 3,1 tỷ đồng, giảm 50% so với 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về hơn 34,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 74,9%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VCAM báo lãi ròng đạt gần 8 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức lãi ròng của 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VCAM tăng 12,6% so với đầu năm, lên mức gần 251 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 13,3 tỷ đồng, giảm 18,9%.