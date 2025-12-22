Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất kể từ khi nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới đầy hưng phấn với sắc xanh bao phủ trên hầu hết các nhóm ngành quan trọng. VN-Index tăng gần 47 điểm (+2,74%), đóng cửa cao nhất phiên trên mốc 1.750 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ khi FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam (8/10).

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nằm trong xu hướng chung của thị trường khu vực. Đáng chú ý, mức tăng 2,74% còn đưa VN-Index trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Châu Á ngày 22/12. Sau 2 phiên tăng mạnh liên tiếp, chỉ số chính của chứng khoán Việt Nam đến rất gần đỉnh cũ thiết lập hồi giữa tháng 10.

Trong báo cáo phân tích mới đây, MBS cho rằng các yếu tố ngắn hạn kìm hãm thị trường trong ngắn hạn đã qua đi (như đáo hạn phái sinh, ETF tái cơ cấu danh mục hay tỷ giá và lãi suất huy động nhích tăng theo mùa vụ), thị trường hướng đến nhịp tăng vào giai đoạn cuối năm.

MBS khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp rung lắc trước lễ Giáng sinh để tích lũy cổ phiếu, Tập trung vào nhóm Bán lẻ (nhu cầu mua sắm) và Ngân hàng (tín dụng cuối năm, nhưng thận trọng với việc sử dụng Margin cao qua kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Đánh giá về triển vọng năm 2026, Dragon Capital cho rằng Việt Nam đang sở hữu nền tảng vĩ mô tương đối thuận lợi với tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, lạm phát được kiểm soát và khu vực kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò nổi bật hơn. Đây là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng hỗ trợ cho triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện về chất lượng và hiệu quả nhờ các lực đẩy đến từ nội tại nền kinh tế, bao gồm đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng, dòng vốn FDI duy trì tích cực và lực lượng nhà đầu tư trong nước ngày càng lớn mạnh.

“Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư duy trì sự kiên định, củng cố các vị thế đầu tư hợp lý và hướng tới mục tiêu dài hạn, qua đó tạo nền tảng cho một năm 2026 tích cực hơn”, Dragon Capital nhận định

Cũng có góc nhìn lạc quan, ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund khẳng định con số 3.200 điểm mà quỹ đặt mục tiêu cho VN-Index hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới, dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình từ 18-20% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, định giá P/E của thị trường vào năm 2028 sẽ đạt mức hợp lý là 16 (so với mức định giá rẻ hiện tại).

Theo quỹ ngoại này, động lực lớn nhất cho bước nhảy vọt mới của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nền tảng vĩ mô. Mục tiêu ăng trưởng GDP trên 10%/năm trong 10–15 năm tới sẽ có thể đưa quy mô nền kinh tế và mức sống người dân lên một mặt bằng cao hơn. Quỹ cho rằng định hướng này không chỉ thể hiện qua phát ngôn chính sách, mà đã được cụ thể hóa bằng các cải cách hành chính mạnh mẽ, giải phóng nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế.

Quỹ đánh giá thêm, dư địa tài khóa của Việt Nam vẫn còn lớn, tỷ lệ nợ công có thể tăng lên 45%. Nguồn lực này đang được định hướng vào hàng loạt siêu dự án hạ tầng, nổi bật là đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cùng các dự án giao thông, năng lượng quy mô lớn. Theo PYN, đầu tư công không chỉ tạo lực đỡ cho tăng trưởng ngắn hạn, mà còn kéo theo đầu tư tư nhân và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Sự lạc quan của PYN Elite còn đến từ những bước tiến trong việc hiện đại hóa thị trường vốn. Việc FTSE nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp vào tháng 10 vừa qua là minh chứng rõ nhất. Quỹ ngoại này cũng tin rằng MSCI sẽ sớm có động thái tương tự sau khi các cải cách như hệ thống giao dịch mới, bỏ yêu cầu ký quỹ trước (prefunding) và triển khai mô hình bù trừ trung tâm (CCP) được hoàn thiện.