Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index tăng 47 điểm, tâm điểm gom một cổ phiếu Bluechips

22-12-2025 - 16:48 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index tăng 47 điểm, tâm điểm gom một cổ phiếu Bluechips

Tự doanh CTCK mua ròng 229 tỷ trên HOSE.

Sau tuần giao dịch phục hồi tích cực, chỉ số chính vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm và trở nên lạc quan hơn, Thị trường sau đó tiếp tục giao dịch tích cực, lực cầu giá lên gia tăng, thanh khoản tăng tốt ở nhiều nhóm mã. Đóng cửa, VN-Index tăng mạnh 46,72 điểm (+2,74%) lên mức 1.751,03 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà mua ròng 466 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 229 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 101 tỷ đồng, theo sau là MWG (77 tỷ), TCB (65 tỷ), VIX (41 tỷ), FPT (38 tỷ), VCI (36 tỷ), PVD (26 tỷ), SSI (23 tỷ), VCG (22 tỷ) và STB (18 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị -98 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-95 tỷ), VIB (-87 tỷ), E1VFVN30 (-17 tỷ) và ACB (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACG (-4 tỷ), VCB (-3 tỷ), TPB (-2 tỷ), CII (-2 tỷ) và DGC (-1 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm có cổ phiếu top 1 danh mục vừa tăng trần

Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm có cổ phiếu top 1 danh mục vừa tăng trần Nổi bật

Chuyên gia: Đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần chấp nhận thua lỗ ngắn hạn

Chuyên gia: Đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần chấp nhận thua lỗ ngắn hạn Nổi bật

Viconship muốn mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH, tăng sở hữu trên 21%

Viconship muốn mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH, tăng sở hữu trên 21%

16:35 , 22/12/2025
VN-Index "bùng nổ" gần 47 điểm: Cổ phiếu Sacombank và Vingroup gây bất ngờ

VN-Index "bùng nổ" gần 47 điểm: Cổ phiếu Sacombank và Vingroup gây bất ngờ

16:19 , 22/12/2025
Khối ngoại "tung" gần 500 tỷ mua ròng phiên VN-Index tăng mạnh nhất châu Á, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Khối ngoại "tung" gần 500 tỷ mua ròng phiên VN-Index tăng mạnh nhất châu Á, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

15:45 , 22/12/2025
Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất kể từ khi nâng hạng

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất kể từ khi nâng hạng

15:23 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên