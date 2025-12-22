Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index tăng 47 điểm, tâm điểm gom một cổ phiếu Bluechips

Sau tuần giao dịch phục hồi tích cực, chỉ số chính vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm và trở nên lạc quan hơn, Thị trường sau đó tiếp tục giao dịch tích cực, lực cầu giá lên gia tăng, thanh khoản tăng tốt ở nhiều nhóm mã. Đóng cửa, VN-Index tăng mạnh 46,72 điểm (+2,74%) lên mức 1.751,03 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà mua ròng 466 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 229 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 101 tỷ đồng, theo sau là MWG (77 tỷ), TCB (65 tỷ), VIX (41 tỷ), FPT (38 tỷ), VCI (36 tỷ), PVD (26 tỷ), SSI (23 tỷ), VCG (22 tỷ) và STB (18 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị -98 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-95 tỷ), VIB (-87 tỷ), E1VFVN30 (-17 tỷ) và ACB (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACG (-4 tỷ), VCB (-3 tỷ), TPB (-2 tỷ), CII (-2 tỷ) và DGC (-1 tỷ đồng).