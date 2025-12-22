Viconship muốn mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH, tăng sở hữu trên 21%

CTCP Container Việt Nam (Viconship – mã VSC) vừa đăng ký mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trong khoảng thời gian từ 25/12/2025 đến 23/1/2026.

Nếu giao dịch thành công, Viconship sẽ nâng sở hữu tại HAH từ 21,86 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,95%) lên 35,86 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,24%).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAH đang dừng ở mức 59.800 đồng/cp, tăng 60% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn 11% so với đỉnh hồi giữa tháng 11. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 10.000 tỷ đồng. Tạm tính theo thị giá HAH hiện tại, Viconship có thể phải chi hơn 800 tỷ cho giao dịch lần này.

Trong một diễn biến khác, HAH dự kiến sẽ phát hành thêm 2,5 triệu cổ phiếu phiếu ESOP, tương ứng chiếm 1,48% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Kết thúc đợt chào bán nếu nhân viên không mua hết, Công ty sẽ tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đáng chú ý, HAH vừa thông qua nâng kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính 2025 với tổng sản lượng dự kiến 1.466.000 TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch đầu năm, tổng doanh dự kiến dự kiến 5.057 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch đầu năm và tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.140 tỷ đồng, tăng 31,8% so với kế hoạch đầu năm.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, HAH ghi nhận doanh thu hơn 3.790 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.040 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, HAH đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận ban đầu và thực hiện được 79% theo kế hoạch sau điều chỉnh.