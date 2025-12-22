Quỹ đầu tư liên quan bà Nguyễn Thanh Phượng vừa mua khớp lệnh một cổ phiếu chứng khoán ngay trong tháng 12

Trong thông báo mới nhất, Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (VCAM) vừa báo cáo mua vào 100.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI).

Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh, trong khoảng thời gian từ 02/12/2025 đến 18/12/2025.

Sau giao dịch, VCAM nắm 100.000 cổ phiếu VCI, tương ứng với 0,01% vốn Vietcap.

Tạm tính theo thị giá trên sàn, VCAM đã chi khoảng 3 tỷ để hoàn tất giao dịch trên.﻿

Được biết, VCAM thành lập năm 2006, trụ sở chính đặt tại Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Đây là tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng. Bà Phượng hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcap đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VCAM mang về doanh thu thuần gần 3,1 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, lãi ròng đạt gần 8 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức lãi ròng của 9 tháng đầu năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VCAM ghi nhận gần 251 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Với Chứng khoán Vietcap, trong 9 tháng đầu năm 2025, VCI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, quy mô tài sản của VCI ghi nhận 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm.