“Đại gia” Việt thu gần 500 tỷ mỗi ngày nhờ bán đủ thứ từ bán rau, thịt đến điện thoại, máy giặt, tủ lạnh,…

Theo báo cáo kinh doanh mới công bố, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận tổng doanh thu 11 tháng đầu năm đạt 142.302 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính trong tháng 11, hệ thống bán lẻ của “đại gia” Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu khoảng 14.000 tỷ đồng, tương ứng bình quân 467 tỷ mỗi ngày.

Trong cơ cấu doanh thu, hai chuỗi Thế Giới Di Động / Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) ghi nhận doanh thu đạt 96.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và tích cực so với mặt bằng chung của ngành. Kênh online sau 11 tháng đạt gần 5.600 tỷ đồng, chiếm 5,8%.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu cửa hàng hiện hữu, đạt khoảng 20%, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, và tối ưu hệ thống cửa hàng hiện hữu, thay vì mở rộng mạng lưới.

Riêng trong tháng 11, hai chuỗi TGDĐ/ĐMX mang về tổng cộng gần 9.500 tỷ đồng. Con số này thấp hơn tháng trước do nhu cầu đối với sản phẩm iPhone giảm nhiệt nhưng vẫn tăng trưởng 32% so với cùng kỳ nhờ được hỗ trợ bởi tăng trưởng từ nhiều ngành hàng chủ lực, gồm điện thoại, ti vi, điện lạnh và gia dụng.

Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đạt gần 42.600 tỷ đồng doanh thu trong 11 tháng đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng tháng 11, doanh thu chuỗi bán lẻ thực phẩm đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và gần 20% so với cùng kỳ.

Sau 11 tháng, BHX đã mở thêm 721 cửa hàng, vượt kế hoạch đề ra là mở mới 600 cửa hàng trong 2025, với gần 50% tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng. Đáng chú ý, BHX đãchính thức ra mắt tại miền Bắc với 20 siêu thị đầu tiên tại Ninh Bình trong tháng 11. Theo cập nhật trên website bán hàng tính đến cuối ngày 22/12, BHX có 2.540 cửa hàng, tức mở thêm 58 điểm bán từ đầu tháng 12.

Chuỗi An Khang ghi nhận doanh thu bình quân hơn 550 triệu đồng/cửa hàng trong tháng 11/2025, tăng 7% so với cùng kỳ. Chuỗi tiếp tục mở mới 15 cửa hàng trong tháng, đang tập trung nâng cao hiệu quả từng điểm bán, hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận.

AVAKids đạt tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong 11 tháng 2025 so với cùng kỳ, với doanh thu bình quân gần 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Chuỗi mở thêm 8 cửa hàng mới, đã có lãi ở cấp độ công ty và sẽ tiếp tục ưu tiên nâng cao hiệu quả hoạt động.

EraBlue - Chuỗi điện máy tại Indonesia ghi nhận tăng trưởng doanh thu trên 70% sau 11 tháng 2025. Chuỗi hiện vận hành 168 cửa hàng, vượt kế hoạch tổng số cửa hàng cả năm (150 cửa hàng), và đã ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ công ty.