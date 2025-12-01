VN-Index bứt tốc gần 50 điểm, dòng tiền lớn âm thầm "nhập cuộc", điều gì đang diễn ra?

Tiếp tục là một phiên giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index dần nới rộng khoảng cách tăng điểm vào phiên chiều 22/12 khi dòng tiền ồ ạt đổ dồn vào nhóm cổ phiếu trụ. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với gần 460 mã tăng điểm, áp đảo hoàn toàn so với 240 mã giảm.

Đóng cửa, VN-Index tăng gần 47 điểm (+2,74%), lên trên mốc 1.750 điểm, áp sát đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 10 vừa qua. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ khi FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam (8/10). Mức tăng 2,74% còn đưa VN-Index trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Châu Á ngày 22/12.

Thêm vào đó, điểm tích cực cũng tới từ động thái của nhà đầu tư ngoại khi tiếp tục mua ròng mạnh tay gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Liệu đây là khởi đầu của một chu kỳ tăng mới hay chỉ là 'cú rướn' trước kỳ nghỉ lễ? Để có cái nhìn thấu đáo, chúng tôi đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch bùng nổ với mức tăng mạnh nhất châu Á. Động lực nào giúp VN-Index bứt phá mạnh mẽ?

Ông Nguyễn Đức Khang: Nếu như nhịp điều chỉnh vừa rồi có thể lý giải do một số căng thẳng về vĩ mô, đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng, trong tuần qua, sự căng thẳng về thanh khoản trong thị trường liên ngân hàng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã từ mức tiệm cận 8% về còn khoảng 5% đến 6% trong hơn 1 tuần qua. Đây có thể là một dấu hiệu giúp thị trường dễ thở hơn.

Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng tác động của điều này đến thị trường không phải quá lớn, bản chất thị trường không có thông tin mới mà chủ yếu là cổ phiếu có sự hồi phục do ở trạng thái “quá bán”.

Nếu như ở các thời điểm khác tương tự trong năm 2023, 2024 thị trường thường có sự điều chỉnh khá mạnh mỗi khi tỷ giá căng thẳng. Tuy nhiên, năm nay thị trường có vẻ đón nhận khá bình tĩnh, đây cũng là cơ sở để tôi nhận định rằng thị trường đã tạo đáy từ cách đây hai tuần.

Thực tế đã chứng minh: khi những thông tin tiêu cực nhất được tung ra mà mặt bằng giá không giảm quá, là dấu hiệu rõ rệt của việc dòng tiền lớn đã âm thầm nhập cuộc. Theo một quy luật tất yếu của thị trường: khi áp lực bán không còn đủ sức kéo giá xuống sâu hơn, tất yếu một nhịp hồi phục ấn tượng sẽ bùng nổ như những gì chúng ta đang chứng kiến.

Sau nhịp tăng dứt khoát vượt các mốc kháng cự quan trọng, nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một chu kỳ tăng giá mới. Dưới góc độ kỹ thuật và dòng tiền, ông đánh giá VN-Index đã chính thức xác nhận bước vào giai đoạn Uptrend dài hạn hay chưa?﻿

Ông Nguyễn Đức Khang: Khi thị trường tăng điểm và hồi phục, phần lớn nhà đầu tư hay có tâm lý lạc quan và quên đi những thời điểm khó khăn trước đó.

Quả thực, 2 phiên gần đây có khá nhiều tín hiệu tích cực với thị trường khi các phiên bùng nổ theo đà được xác nhận, ghi nhận nhịp tăng này không chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật mà là nhịp tăng dài hơn, xác nhận đáy ngắn hạn của thị trường và đáy của một số dòng cổ phiếu chính như ngân hàng, chứng khoán.

Với xu thế này, chúng ta không cần thiết phải lo sợ nhịp hồi kỹ thuật ngắn, tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định rằng đây là sự khởi đầu của Uptrend dài hạn. Bản chất, VN-Index mới chỉ tạo đáy, và sau giai đoạn giảm – đảo chiều xu hướng vừa qua, VN-Index còn cần thêm thời gian để tích lũy và tăng trở lại.

Thêm vào đó, rất nhiều các cổ phiếu trụ, như ngân hàng, chứng khoán giá vẫn còn nằm dưới các đường MA 10, 20 và 50. Phía trước, kịch bản khả dĩ nhất của VN-Index sẽ là quay trở lại kiểm định lại vùng đỉnh cũ (1.780-1.79x), và, đây sẽ là vùng cản khá rắn đối với VN-Index khi lượng hàng kẹt ở vùng giá cao trong giai đoạn trước là khá nhiều. Chúng ta sẽ cần chờ đợi xem phản ứng của VN-Index tại vùng này để có nhận định chính xác hơn.



Thống kê lịch sử thường ghi nhận hiệu ứng 'January Effect' và những đợt sóng tăng tốt trước và sau Tết Nguyên đán. Với xung lực hiện tại, ông dự báo 'sóng Tết' năm nay có thể đưa VN-Index chạm đến vùng điểm số nào?

Ông Nguyễn Đức Khang: Những năm trước, quý 1 thường là quý tốt với chứng khoán do đầu năm, chính sách tiền tệ, đặc biệt dư địa cho “room tín dụng” tại các ngân hàng dồi dào, tạo tiền đề để thị trường chứng khoán phát triển.

Tuy nhiên, cá nhân cho tôi rằng mỗi năm sẽ một khác. Trong năm 2026, bên cạnh các yếu tố hỗ trợ thường xuyên cũng như định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, chúng ta vẫn cần phải để ý những yếu tố “ngược gió” của thị trường, trong đó, tỷ giá nhiều khả năng sẽ là vấn đề đau đầu nhất trong thời gian tới.

Ở thời điểm này, nhà đầu tư không nên tập trung vào việc dự đoán mặt bằng điểm số của VN-Index, khi chỉ số bị “ảnh hưởng” khá nhiều vào một số nhóm cổ phiếu lớn. Thay vào đó, tôi cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào mặt bằng giá của một số nhóm cổ phiếu chính khác như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, loại bỏ sự tham gia của một số cổ phiếu trụ để có cái nhìn khách quan hơn, tránh như nhịp tăng cuối tháng 11 khi chỉ số tăng nhờ kéo trụ mà tài khoản của nhà đầu tư lại “héo hon”.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 đang cận kề. Ông đặt kỳ vọng gì vào bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong quý cuối năm? Nhóm ngành nào sẽ là 'ngôi sao sáng' có khả năng tạo đột biến về tăng trưởng, và liệu các thông tin này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trong nhịp tăng vừa qua chưa?

Ông Nguyễn Đức Khang: Trong quý 4, lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán vẫn được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng tốt.

Nhóm ngân hàng, chiếm gần ½ vốn hóa thị trường sẽ là nền tảng, đặc biệt, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kỳ vọng một số ngân hàng có mức tăng trưởng cao về lợi nhuận như TCB, CTG, HDB,... Tuy nhiên, nhìn chung lợi nhuận chung của cá nhóm sẽ có khó có yếu tố đột biến quá lớn. Bên cạnh đó, nhóm bất động sản với động lực chính là VHM nhiều khả năng cũng sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng nhờ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở các dự án bán buôn lớn.

Nhóm chứng khoán nhiều khả năng sẽ không tốt như quý 3, do thanh khoản thị trường giảm sút, nhưng điều này có thể sẽ được bù trừ nhờ sự tăng trưởng lợi nhuận ở các doanh nghiệp đầu tư công, dầu khí. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy được sự tăng giá mạnh mẽ ở các cổ phiếu liên quan đến họ nhà “đá”, tuy vậy, tôi cho rằng 2 nhóm này vẫn còn nhiều cổ phiếu có tiềm năng lớn và mặt bằng giá hiện tại chưa phản ánh hết.﻿