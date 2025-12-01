Chứng khoán cuối năm thường có sóng “Noel”, nhóm cổ phiếu nào dự báo hút tiền?

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết thống kê cho thấy giai đoạn cuối năm thường xuất hiện đợt tăng “Ông già Noel”, bao gồm chuỗi 7 phiên giao dịch (5 phiên cuối tháng 12 năm trước và 2 phiên đầu năm sau). Trong 10 năm gần đây, chỉ số VN-Index có xác suất tăng trên 73% trong giai đoạn này, với mức tăng bình quân gần 1%.

MBS cho rằng các động lực giúp thị trường thường khởi sắc vào cuối năm chủ yếu đến từ yếu tố tâm lý và dòng tiền. Thứ nhất là hoạt động chốt NAV khi các quỹ đầu tư thường đẩy mạnh mua vào nhằm “làm đẹp” báo cáo tài sản ròng cuối năm. Thứ hai là tâm lý lạc quan về một khởi đầu mới và kỳ vọng vào các chính sách kinh tế đầu năm. Thứ ba là áp lực margin khi các công ty chứng khoán gia tăng thu hồi nợ vay, có thể gây rung lắc thị trường trước khi tăng. Thứ tư là kỳ vọng mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV, thường diễn ra vào tháng 1, khiến nhà đầu tư có xu hướng đón đầu.

MBS đánh giá các yếu tố ngắn hạn từng kìm hãm thị trường trong thời gian qua đã dần qua đi, bao gồm đáo hạn phái sinh, hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, cũng như áp lực từ tỷ giá và lãi suất huy động nhích tăng theo yếu tố mùa vụ. Theo đó, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào nhịp tăng trong giai đoạn cuối năm, bắt đầu từ nửa cuối tuần sau.

Về khuyến nghị đầu tư, nhóm phân tích cho rằng nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc trước kỳ nghỉ Giáng sinh để tích lũy cổ phiếu, tập trung vào nhóm bán lẻ nhờ nhu cầu mua sắm cuối năm và nhóm ngân hàng nhờ tăng trưởng tín dụng giai đoạn cuối năm. Đồng thời, nhà đầu tư cần thận trọng với việc sử dụng margin cao trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Về các biến số vĩ mô, lãi suất liên ngân hàng đã giảm 2,9 điểm phần trăm sau giai đoạn tăng nóng. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm đề xuất thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20/12/2025, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ngày 19/12, cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án lớn với tổng mức đầu tư kỷ lục 3,4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 136 tỷ USD. Các dự án tiêu biểu bao gồm sân bay Long Thành giai đoạn 1, Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, metro Bến Thành – Cần Giờ, dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên sông Tô Lịch, tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc, dự án ray đường sắt và thép đặc biệt, cùng cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu, MBS cho biết trong giai đoạn tăng "Ông già Noel", các nhóm cổ phiếu thường ghi nhận mức tăng nổi bật gồm bán lẻ, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép . Đối với ngành bán lẻ – tiêu dùng, MBS kỳ vọng các điều kiện vĩ mô thuận lợi cùng sự chuyển dịch chính sách hỗ trợ thu nhập sẽ tạo động lực phục hồi cho niềm tin tiêu dùng và chi tiêu thiết yếu.

Đối với ngành ngân hàng, đội ngũ phân tích kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng hỗ trợ linh hoạt, giúp tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 có thể đạt khoảng 20%. Định giá ngành ngân hàng hiện ở mức P/B khoảng 1,5 lần, sau khi giảm 19% so với đỉnh cuối tháng 8/2025 và thấp hơn 11% so với mức P/B trung bình 5 năm.

Bên cạnh hai nhóm ngành trên, MBS cũng lưu ý nhóm cổ phiếu chứng khoán đang có mức chiết khấu hấp dẫn, cũng như nhóm cổ phiếu có diễn biến giá tích cực thời gian gần đây như dầu khí và Vingroup.

Về chiến lược giao dịch, VN-Index đã dao động trong biên độ 1.600 – 1.700 điểm suốt gần 4 tháng. Sau hai phiên tăng mạnh trong tuần vừa qua, chỉ số đã lấy lại mốc 1.700 điểm và nằm trên tất cả các đường trung bình quan trọng gồm MA20, MA50, MA100 và MA200. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhóm cổ phiếu như chứng khoán và bất động sản giao dịch dưới mốc 1.600 điểm, khiến phần lớn tài khoản nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thua lỗ.

Trong ngắn hạn, các nhịp rung lắc hoặc kiểm định lại vùng 1.680 điểm là không đáng ngại. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục hoặc mở thêm vị thế mới. VN-Index được kỳ vọng mở rộng đà tăng hướng tới vùng 1.720 – 1.740 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại khu vực 1.670 – 1.680 điểm.