NÓNG: Gần 3,9 tỷ cổ phiếu Vingroup sắp về tài khoản nhà đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết của Vingroup (mã VIC). Theo đó, gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được niêm yết bổ sung từ ngày 18/12. Ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết là 31/12/2025.

Như vậy, 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Phần lớn số cổ phiếu này sẽ về tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC đang có nhịp tăng mạnh với 2 phiên trần liên tiếp qua đó leo lên mức 169.900 đồng/cp, cao nhất kể từ khi niêm yết tính theo giá điều chỉnh. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục 1,3 triệu tỷ đồng, con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VIC bốc đầu đẩy tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng chóng mặt. Theo cập nhật của Forbes tại ngày 23/12, người giàu nhất Việt Nam có khối tài sản lên đến 29,6 tỷ USD, đứng thứ 73 trong danh sách các tỷ phú thế giới. Con số này gần bằng với khối tài sản của tỷ phú Jack Ma, theo tính toán của Forbes.

Cổ phiếu Vingroup nổi sóng trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng chóng mặt. Mới đây, vào sáng 19/12, Vingroup đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng.

Nổi bật là "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD). Điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến là sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Cùng với Hà Nội, tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, tổng quy mô hơn 4.100ha, tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha, tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng.

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh chính thức khai trương, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, công suất 500 MW, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng.

Cũng tại Vũng Áng, Vingroup đã chính thức khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, với công suất giai đoạn 1 đạt 5 – 6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 89.000 tỷ đồng.