Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo kế hoạch, phiên đấu giá này dự kiến diễn ra vào ngày 26/12/2025.

HNX cho biết đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vào 15h30 ngày 19/12/2025, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần. Do không đáp ứng điều kiện theo quy định, phiên đấu giá cổ phần MSB không đủ điều kiện để tổ chức.

Trước đó, vào cuối tháng 11, VNPT công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng này. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 40% so với thị giá cổ phiếu MSB đang giao dịch trên thị trường.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MSB sau phiên bùng nổ với thông tin VNPT thoái vốn hồi cuối tháng 11, đã quay đầu điều chỉnh. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch dưới vùng giá 13.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường vào khoảng gần 40.000 tỷ đồng.

Việc VNPT thoái vốn tại MSB nằm trong lộ trình đã được phê duyệt theo đề án cơ cấu lại VNPT đến hết năm 2025, theo đó tập đoàn phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% hoặc rút toàn bộ vốn tại 26 doanh nghiệp. Ngoài MSB, VNPT còn đang tiến hành thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp khác như CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT), CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN), CTCP Viễn thông VTC (VTC)…

Về phía MSB, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 4.760 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 356.000 tỷ đồng. Tín dụng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi dư nợ cho vay vượt 204.950 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng tín dụng 15%. Tiền gửi khách hàng đạt gần 183.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm; trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 25%, lên hơn 51.000 tỷ đồng.