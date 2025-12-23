Doanh nghiệp liên quan đến Tiến Phước Group tất toán xong lô trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản TMT (Bất động sản TMT) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 16/12/2025, Bất động sản TMT đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TMTCH2330001 với giá mua lại thực tế hơn 102,8 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại hơn 2.071 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Được biết, lô TMTCH233001 phát hành ngày 30/6/2023; giá trị phát hành là 2.015 tỷ đồng. Với kỳ hạn 84 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 30/6/2030.

Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Bất động sản TMT lưu hành. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 14%/năm.

Về Bất động sản TMT, doanh nghiệp này được thành lập ngày 6/7/2021, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông: Trần Anh Vinh (5%), Nguyễn Thị Mỹ Linh (85%) và Lê Thị Thu Linh (10%). Bà Lê Thị Thu Linh (SN 1978) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 6/2023 (cùng thời điểm phát hành lô trái phiếu 2.015 tỷ đồng), doanh nghiệp tăng vốn lên gấp 18 lần, từ 20 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2025, trong 6 tháng đầu năm 2025, Bất động sản TMT báo lỗ sau thuế 177 tỷ đồng, tăng gần 25,5% so với khoản lỗ 141 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù liên tục kinh doanh thua lỗ, song tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Bất động sản TMT bất ngờ tăng mạnh đạt gần 460 tỷ đồng, tăng hơn 6,3 lần so với 72 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 32,31 lần xuống 4,58 lần.

Theo tài liệu của PV, tháng 10/2023, Bất động sản TMT mang Phần vốn góp có giá trị là 2.373 tỷ đồng (tương ứng 99,916% vốn điều lệ) và toàn bộ lợi tức, các quyền và lợi ích vật chất khác phát sinh thuộc sở hữu của doanh nghiệp này góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Phước (Mỹ Phước), đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi Nhánh Sài Gòn.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2025, Bất động sản TMT rút bớt phần vốn góp 358 tỷ đồng tại Mỹ Phước đang thế chấp ở PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn; đồng thời bổ sung Quyền tài sản là toàn bộ lợi tức, các quyền tài sản và lợi ích vật chất khác phát sinh từ căn cứ pháp lý khác là Giấy chứng nhận phần vốn góp số 20/GCN/2025 có hiệu lực ngày 15/05/2025 của Bất động sản TMT do Mỹ Phước phát hành

Bất động sản TMT được biết đến là cổ đông nắm quyền chi phối tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Phước.

Tại đăng ký thay đổi hồi cuối tháng 5/2025, vốn điều lệ của Mỹ Phước ở mức 2.380 tỷ đồng; trong đó, Bất động sản TMT sở hữu 84,842%; hai cổ đông còn lại là: Công ty CP Tư vấn đầu tư và kỹ thuật Mê Kông 0,084% và Công ty TNHH The Cielo Dragon 15,074%.

Ông Trần Anh Vinh (SN 1964) là Giám đốc, đại diện pháp luật của Mỹ Phước. Ông Vinh được biết đến là cổ đông sáng lập và từng là Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Bất động sản TMT trước khi ông Nguyễn Thế Nhiên đảm nhiệm vị trí này.

Ông Nguyễn Thế Nhiên cũng là người được ủy quyền phần vốn góp 2.015 tỷ đồng (theo đăng ký thay đổi hồi tháng 5/2025) của Bất động sản TMT tại Mỹ Phước.

Còn ông Phạm Bảo Trung là người được ủy quyền phần vốn góp 358 tỷ đồng của Công ty TNHH The Cielo Dragon (The Cielo Dragon) tại Mỹ Phước.

Tính đến ngày 13/5/2025, vốn điều lệ của The Cielo Dragon ở mức 430 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Bất động sản Tiến Phước (Tiến Phước) 85,767%; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư TPI 14,23% và ông Phạm Bảo Trung 0,003%. Ngoài là cổ đông, ông Bảo Trung là người đại diện phần vốn góp của Đầu tư TPI tại The Cielo Dragon.

Còn ông Nguyễn Thành Lập là người đại diện phần vốn góp 368,8 tỷ đồng của Tiến Phước tại The Cielo Dragon.

Ông Nguyễn Thành Lập được biết đến là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Tiến Phước Group.

Hiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Tiến Phước. Bà Mỹ Phương được biết đến là con gái đầu của doanh nhân Nguyễn Thành Lập và là chị gái bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (cổ đông sáng lập Bất động sản TMT).

Tập đoàn Tiến Phước tiền thân là Công ty Nông sản Tinh dầu Tiến Phước, được thành lập tháng 10/1992. Đến năm 2003, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Tiến Phước. Tháng 4/2015, chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP với tên gọi Công ty CP Bất động sản Tiến Phước.

Tiến Phước là tập đoàn bất động sản đình đám, đầu tư nhiều dự án tại khu vực phía Nam như: Dự án Senturia Nam Sài Gòn (TP.HCM), Khách sạn Le Meridien (TP.HCM), Khu dân cư Long Trường (TP.HCM), Khu dân cư Senturia Vườn Lài (TP.HCM), Palm Heights (TP.HCM), Senturia An Phú (TP.HCM),...

Thiết kế cảnh quan tại dự án Senturia Nam Sai Gon. Ảnh: Tiến Phước

Trong số các dự án kể trên, dự án Senturia Nam Sài Gòn còn được gọi với cái tên Dự án Khu nhà ở Tiến Phước, là một trong các dự án làm nên tên tuổi của Tiến Phước Group. Theo giới thiệu, dự án có tổng diện tích 19,8 ha, mật độ xây dựng khoảng 29,34%, quy mô 441 sản phẩm gồm 263 nhà phố, 94 căn biệt thự và 84 căn nhà phố thương mại (shophouse).

Theo tài liệu của PV, tháng 12/2025, Tiến Phước dùng quyền tài sản thuộc một phần Dự án Senturia Nam Sài Gòn bao gồm nhưng không giới hạn: số tiền bảo hiểm, lợi ích thu được từ Dự án, hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu từ việc kinh doanh, khai thác tại Dự án, và các quyền lợi ích phát sinh khác (nếu có) đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Chi Nhánh TP.HCM Trung tâm khách hàng doanh nghiệp lớn.

Trước đó, trong năm 2024, Tiến Phước cũng thế chấp phần vốn góp thuộc sở hữu của tập đoàn tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nguyên Phương tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh TP.HCM.

Đáng chú ý, hồi tháng 6/2024, tập đoàn này đã mang Quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp tương đương 2% vốn điều lệ Công Ty TNHH Liên Doanh Estella do Tiến Phước sở hữu đem thế chấp tại Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

Nam Rạch Chiếc được giới thiệu là công ty thành viên của Tiến Phước. Theo đăng ký thay đổi ngày 15/12/2025, cơ cấu cổ đông của Nam Rạch Chiếc gồm: The Cielo Dragon (19%); Công ty TNHH Bất động sản CHD 18%; Công ty CP Gateway Thủ Thiêm 42% và Công ty CP Palm Gateway 21%.

Ông Nguyễn Thành Lập là người đại diện phần vốn góp của The Cielo Dragon (doanh nghiệp do Tiến Phước nắm quyền chi phối đã nói ở trên) tại Nam Rạch Chiếc.