Viconship muốn mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH của Xếp dỡ Hải An

CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE).

Cụ thể, Viconship vừa đăng ký mua thêm 14 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, Viconship đang sở hữu hơn 21,86 triệu cổ phiếu HAH, tương đương sở hữu 12,947% vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HAH do Viconship nắm giữ sẽ tăng lên hơn 35,86 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn tăng lên mức 21,238%.

Tạm tính giá cổ phiếu HAH theo phiên giao dịch sáng ngày 23/12/2025 là 61.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Viconship sẽ phải chi khoảng 854 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/12/2025, Viconship đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu HAH. Qua đó tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Xếp dỡ Hải An từ 12,355% (hơn 20,86 triệu cổ phiếu) lên 12,947% (hơn 21,86 triệu cổ phiếu).

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An đã công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, người lao động thuộc công ty và các công ty con.

Tỷ lệ phát hành là 1,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Cổ phiếu mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An dự kiến thu về gần 25 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I/2026, ngay sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của công ty.

Trong danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP lần này cho thấy, ông Vũ Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 82.400 cổ phiếu, tiếp đến là ông Vũ Ngọc Sơn- Cố vấn cao cấp dự kiến được phân phối 66.400 cổ phiếu; ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Thành viên HĐQT điều hành được mua 56.700 cổ phiếu,...