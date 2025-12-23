Kỷ lục chưa từng có: BlackRock tung hơn 1 tỷ USD mua Bạc trong một đêm

Đêm qua (22/12), khi các nhà đầu tư tại Việt Nam còn đang say giấc, quỹ Bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã tung hơn 1,1 tỷ USD để mua thêm 16 triệu oz Bạc (500 tấn bạc). Đây là lượng Bạc mua thêm kỷ lục của quỹ trong một ngày. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, quỹ Bạc này đã chi gần 2 tỷ USD để mua Bạc.

iShare Silver Trust là quỹ Bạc do “gã khổng lồ” BlackRock quản lý. Liên tục hút tiền mạnh trong bối cảnh giá Bạc tăng nóng đẩy quy mô tài sản quản lý của quỹ lên đến gần 37 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sau giai đoạn miệt mài mua gom, quỹ hiện đang nắm gần 534 triệu oz Bạc (16.600 tấn).

Trong khi đó, một quỹ Bạc lớn khác là Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) cũng mạnh tay mua thêm trong tháng 12, với khoảng 4 triệu oz (125 tấn). Hiện tại, quỹ đang nắm hơn 208 triệu oz Bạc (~6,5 nghìn tấn), tương đương quy mô tài sản gần 14,4 tỷ USD. PSLV là một trong những quỹ bạc vật chất lớn nhất thế giới, đại diện cho triết lý “bạc thật” của Sprott Asset Management LP.

Các quỹ Bạc mua mạnh tay cũng là một yếu tố thúc đẩy giá Bạc tăng phi mã thời gian qua. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá kim loại này đã tăng 140% qua đó lập đỉnh mới gần 70 USD/oz. Đằng sau biến động này là sự mất cân đối cung – cầu và tình trạng cạn kiệt kho dự trữ, dẫn tới cuộc đua gom hàng khốc liệt giữa các cường quốc.

Bạc không còn là món đồ trang sức lấp lánh hay một công cụ đầu cơ ngắn hạn mà trở thành tài sản chiến lược được săn lùng trong kỷ nguyên công nghệ mới. Cuối tháng 10, Trung Quốc thông báo áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu mới đối với bạc, có hiệu lực từ tháng 1/2026. Thông điệp của Trung Quốc khẳng định vai trò của Bạc là tài sản có ảnh hưởng an ninh quốc gia, và kho dự trữ trong nước phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Không thể đứng ngoài, ngày 6/11, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) chính thức điền tên bạc vào “Danh sách các Khoáng sản Thiết yếu”. Quyết định này phần nào cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phụ thuộc vào một nguồn cung bạc ngày càng thâm hụt. Giới phân thậm chí còn dự đoán về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ sớm thiết lập một kho dự trữ bạc chiến lược quốc gia, tương tự như kho dự trữ dầu mỏ, để phục vụ cho các ngành công nghiệp quốc phòng và năng lượng sạch.

Thực tế, thị trường đã phải đối mặt với tình trạng thiếu cung triền miên. Số liệu cho thấy thế giới đã trải qua 5 năm liên tiếp (2021-2025) mà lượng bạc tiêu thụ vượt xa lượng bạc khai thác được. Riêng năm 2024, mức thâm hụt lên tới gần 149 triệu ounce (hơn 4.600 tấn).

Bên cạnh đó, theo quy định ngân hàng Basel III, Bạc vật chất (cùng với vàng) được phân loại là tài sản an toàn cấp 1 và hưởng hệ số rủi ro 0% khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn. Tuy nhiên, các hợp đồng bạc phái sinh phải đảm bảo có nguồn vốn ổn định (tức tài sản chất lượng cao) bằng 85% giá trị vị thế đó để bù đắp rủi ro. Áp lực phải giảm bớt các vị thế phái sinh bạc trên giấy tờ đã buộc các ngân hàng tranh nhau mua lại hợp đồng, vô tình đẩy giá bạc vật chất lên cao.

Mặc dù đã tăng rất mạnh trong năm 2025 nhưng Bạc được đánh giá vẫn còn dư địa tăng. Theo CIO Maria Smirnova của Sprott Asset Management Sprott cho biết, tổ chức này vẫn giữ quan điểm lạc quan về bạc trong trung hạn. Các mô hình kỹ thuật mà họ theo dõi dự báo các mốc giá tiếp theo là 63 USD, và thậm chí 100–200 USD/ounce trong vài quý tới theo một số chuyên gia phân tích.

Ngoài yếu tố cung – cầu mang tính cấu trúc, Bạc còn đóng vai trò một nửa như kim loại tiền tệ, nên biến động giá thường song hành với vàng. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, thậm chí quay lại nới lỏng định lượng (QE), đã tạo lực hỗ trợ mạnh cho vàng và bạc. Cùng lúc đó, đồng USD suy yếu và sự sụt giảm của tài sản số, đặc biệt là Bitcoin, khiến dòng tiền phòng thủ quay trở lại kim loại quý.

Cùng xu thế giá Bạc thế giới, trong nước, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng đã nâng giá Bạc thỏi 999 1kg lên mức 69,7 triệu đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 71,9 triệu đồng/kg vào sáng 23/12. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay.