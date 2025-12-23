Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pyn Elite Fund không còn là cổ đông lớn của Sacombank ngay trước khi cổ phiếu tăng trần 2 phiên

23-12-2025 - 10:07 AM | Thị trường chứng khoán

Pyn Elite Fund không còn là cổ đông lớn của Sacombank ngay trước khi cổ phiếu tăng trần 2 phiên

Chỉ sau khoảng 1 tuần giao dịch, STB đã tăng gần 22% thị giá, nhờ đó vốn hóa thị trường cũng vọt lên 105.600 tỷ đồng.

Đi cùng đà bứt phá của thị trường chung, cổ phiếu STB của Sacombank cũng nhuộm “sắc tím” ngay từ đầu phiên 23/12 với lượng dư mua giá trần chất lên tới gần 5 triệu đơn vị. Thị giá STB leo lên 56.000 đồng/cp, đánh dấu phiên trần thứ 2 liên tiếp.

Chỉ sau khoảng 1 tuần giao dịch, STB đã tăng gần 22% thị giá, nhờ đó vốn hóa thị trường của Sacombank cũng vọt lên 105.600 tỷ đồng. Điều này mang lại niềm vui lớn cho cổ đông sau giai đoạn điều chỉnh khá mạnh từ đỉnh giữa tháng 10.

Trong khi đa số cổ đông đang tận hưởng 'trái ngọt' từ nhịp tăng tốc này, một trong những tên tuổi lớn trong giới đầu tư ngoại lại lỡ hẹn đôi chút với đà bứt phá.

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan, Pyn Elite Fund đã không còn là cổ đông lớn của Sacombank trước thời điểm cổ phiếu này bắt đầu chuỗi phiên tăng trần. Cụ thể, "cá mập" PYN Elite Fund thông báo đã bán 4 triệu cổ phiếu STB vào ngày 9/12. Qua đó, giảm sở hữu từ 95,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,07% xuống còn 91,6 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,86%.﻿

Thực tế, STB hiện vẫn giữ vị thế top 1 trong danh mục đầu tư của Pyn Elite Fund.﻿ Tính đến thời điểm cuối tháng 11, quy mô quản lý của quỹ lên đến hơn 890 triệu EUR (27.000 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD). Trong đó, STB đang là cổ phiếu có tỷ trọng nắm giữ cao nhất với tỷ trọng 17,2% tương đương khoảng 4.600 tỷ đồng.

Trong báo cáo tháng 11, Pyn Elite Fund cho biết, việc hoãn đấu giá phần vốn VAMC sang nửa đầu năm 2026 đã khiến nhà đầu tư thất vọng, ảnh hưởng đến hiệu suất của STB. Đồng thời, khoản thu hồi nợ xấu đột biến được ngân hàng sử dụng để tăng trích lập dự phòng. Dù điều này giúp bảng cân đối kế toán vững chắc hơn song sẽ khiến lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư.

Theo báo cáo từ Chứng khoán SSI, áp lực trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh từ quý III/2025 đang đè nặng lên lợi nhuận Sacombank. SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của Sacombank chỉ đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, giảm tới 58,7% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng cả năm dự kiến tăng vọt 108% lên mức 4.100 tỷ đồng, khiến phần lợi nhuận đột biến từ thương vụ Phong Phú không đủ tạo ra sự bứt phá. Lợi nhuận cả năm 2025 được dự phóng đạt 12.900 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1,4%.

Về Pyn Elite Fund, đây là một trong những tổ chức nước ngoài có góc nhìn lạc quan nhất về thị trường. Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu Pyn Elite Fund, đã giải thích lý do nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028.

Ông Petri Deryng khẳng định mục tiêu này được xây dựng trên giả định tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết bình quân 18–20%/năm trong các năm tới. Con số này hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình từ 18-20% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, định giá P/E của thị trường vào năm 2028 sẽ đạt mức hợp lý là 16,0 (so với mức định giá rẻ hiện tại).

Theo quỹ ngoại này, động lực lớn nhất cho bước nhảy vọt mới của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nền tảng vĩ mô. Mục tiêu ăng trưởng GDP trên 10%/năm trong 10–15 năm tới sẽ có thể đưa quy mô nền kinh tế và mức sống người dân lên một mặt bằng cao hơn. Quỹ cho rằng định hướng này không chỉ thể hiện qua phát ngôn chính sách, mà đã được cụ thể hóa bằng các cải cách hành chính mạnh mẽ, giải phóng nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán cuối năm thường có sóng “Noel”, nhóm cổ phiếu nào dự báo hút tiền?

Chứng khoán cuối năm thường có sóng “Noel”, nhóm cổ phiếu nào dự báo hút tiền? Nổi bật

VN-Index bứt tốc gần 50 điểm, dòng tiền lớn âm thầm "nhập cuộc", điều gì đang diễn ra?

VN-Index bứt tốc gần 50 điểm, dòng tiền lớn âm thầm "nhập cuộc", điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Shark Hưng chính thức lên tiếng sau hàng loạt tin đồn

Shark Hưng chính thức lên tiếng sau hàng loạt tin đồn

09:31 , 23/12/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/12/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/12/2025

05:00 , 23/12/2025
Người đứng đầu PYN Elite "nói thẳng" lý do đầu tư thua VN-Index trong 2025

Người đứng đầu PYN Elite "nói thẳng" lý do đầu tư thua VN-Index trong 2025

01:39 , 23/12/2025
Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Thế Giới Di Động (MWG)

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Thế Giới Di Động (MWG)

00:15 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên