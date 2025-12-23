Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/12/2025

Tin doanh nghiệp

SBH – Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ : Ngày 31/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 31/03/2026.

VGT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam : Ngày 31/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/03/2026.

XDH – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội : Ngày 29/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/01/2026.

SD6 – Công ty cổ phần Sông Đà 6 : Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 (5%) và đợt 1 năm 2016 (5%) của cổ phiếu SD6 (ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2018) từ ngày 31/12/2025 sang ngày 31/12/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CJC – CTCP Cơ điện Miền Trung : Ủy viên HĐQT Dương Quốc Tuấn đăng ký mua 800.000 CP và đã mua 481.940 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 481.940 CP (tỷ lệ 6,02%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là thay đổi thời điểm đầu tư. Giao dịch diễn ra từ 02/12/2025 đến 16/12/2025.

ONE – CTCP Công nghệ ONE : Cổ đông lớn Lê Hải Đoàn đã mua 27.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 495.643 CP (tỷ lệ 6,28%). Giao dịch diễn ra trong ngày 11/12/2025.

CT3 – CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 : Tổng Giám đốc Trần Quốc Đoàn đã bán 330.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 294.975 CP (tỷ lệ 3,35%). Giao dịch diễn ra từ 02/12/2025 đến 19/12/2025.

TTG – CTCP May Thanh Trì : Tổ chức Công ty Cổ phần Sông Đà 19 đã bán 400.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 17/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHD – CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tú Anh đăng ký bán 23.500 CP nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/12/2025 đến 23/01/2026.

DHD – CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương : Bà Trần Mai Lan đăng ký bán 133.000 CP nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/12/2025 đến 23/01/2026. Bà Trần Mai Lan là vợ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Việt.

SBM – CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh : Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Văn Minh đăng ký bán 100.000 CP nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 24/12/2025 đến 02/01/2026.